甘國亮疑患失智症被送院 賈思樂證好友健康亮紅燈

現年75歲的資深影視製作人甘國亮被指患失智症，被警員帶往將軍澳警署，之後送往醫院接受治療。有傳媒與甘國亮的密友王士維Alex聯絡，但對方得知是記者來電後便掛斷電話，拒絕回應。好友賈思樂就指3個月前曾跟對方聯絡，當時甘國亮向他表示自己身體不好，未能現身支持賈思樂入行50周年演會而致歉。賈思樂表示當時甘國亮未有向他提及健康出了甚麼問題，但有感對方過去逢騷必去，然而這次一反常態，令他感覺奇怪。

甘國亮參加無綫第一屆藝員訓練班而入行，做過編劇、導演及演員，工作涉獵範疇非常廣，其編導的電視代表作有1980年《山水有相逢》、《執到寶》、《輪流傳》、《不是冤家不聚頭》等。甘國亮曾形容自己為無綫寫劇本的工作為「從早到晚都在工作的車衣女工」，亦形容「曾經有一個星期，整個翡翠台的節目的文字都是我寫的」。他亦曾在電台、電影、舞台劇參與台前幕後工作，亦曾當過電視台、電台高層，發掘譚家明、王家衛、王晶、林奕華、杜琪峯、吳小莉、戚其義等台前幕後者。