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娛樂
2023-12-19 22:46:32

甘比出席「仲學舍」啟動禮 教年輕人織頸巾贈長者

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甘比出席「仲學舍」青年宿舍啟動禮。

由「劉鑾雄慈善基金」全力贊助，位於深水埗鴨寮街 86 及 88 號的「仲學舍」青年宿舍(Joseph's House)，自今年8月開放入住申請以來，備受關注，出租率已超過九成。

今天「仲學舍」舉行啟動禮，邀請到民政及青年事務局局長麥美娟女士、華人置業集團行政總裁劉陳凱韻(甘比)擔任主禮嘉賓，聯同其他民政及青年事務代表進行亮燈儀式，一起點亮「仲學舍」，推動回饋社會精神。「仲學舍」青年宿舍以「家」作為標誌，其租金低至每月3,000港元(１個宿位)，已包含水費、電費、無線上網服務費用、差餉、地租及管理費用，提供安全、舒適、經濟實惠的居住環境，讓青年人得到多樣化的學習和發展機會，幫助他們更好地規劃職業生涯。

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(左起)陳瑞緯、甘比、麥美娟及林雪麗，出席「仲學舍」青年宿舍啟動禮。

近日氣溫轉冷，「仲學舍」的租戶發揮回饋社會精神，舉辦編織頸巾活動，向長者派發親手編織的「溫暖牌頸巾」，為社會添上暖意。熱愛編織的甘比，在啟動禮上，介紹由租戶親自編織、將送給長者的「溫暖牌頸巾」，盡顯其對編織的熱愛。她表示：「編織時不要害怕織錯，就算錯了都是屬於你獨特的風格，最重要是注入自己的心思。」

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甘比於「仲學舍」啟動禮上，與租戶一起展示租戶編織的「溫暖牌頸巾」。

這些頸巾均採用保暖舒適的毛冷編織而成，簡單而大方的款式既展示了編織技藝的美感，又傳遞了一份親切和關愛。甘比表示：「我非常高興能夠與大家見證仲學舍正式投入服務。華人置業集團深信青年是香港的未來、希望和棟樑，並期望透過『仲學舍』，啟發他們追隨自己的目標和夢想。」她補充說：「宿舍將定期舉辦各種工作坊、講座和社區活動，幫助青年人拓展視野、增強技能，並培養他們的。社會責任感。希望青年對未來抱持盼望，自強不息，在社會盡展所長，繼而貢獻香港、國家以至世界。」

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甘比於「仲學舍」啟動禮分享「仲學舍」的建構理念。

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