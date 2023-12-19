甘比出席「仲學舍」啟動禮 教年輕人織頸巾贈長者

由「劉鑾雄慈善基金」全力贊助，位於深水埗鴨寮街 86 及 88 號的「仲學舍」青年宿舍(Joseph's House)，自今年8月開放入住申請以來，備受關注，出租率已超過九成。

今天「仲學舍」舉行啟動禮，邀請到民政及青年事務局局長麥美娟女士、華人置業集團行政總裁劉陳凱韻(甘比)擔任主禮嘉賓，聯同其他民政及青年事務代表進行亮燈儀式，一起點亮「仲學舍」，推動回饋社會精神。「仲學舍」青年宿舍以「家」作為標誌，其租金低至每月3,000港元(１個宿位)，已包含水費、電費、無線上網服務費用、差餉、地租及管理費用，提供安全、舒適、經濟實惠的居住環境，讓青年人得到多樣化的學習和發展機會，幫助他們更好地規劃職業生涯。