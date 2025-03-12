甘比日瞓兩粒鐘再殺入廣告界 首度擔任代言人大感興奮

甘比早已成為大家誇誇其談的香港成功女性典範，除了集團的工作、慈善基金、藝術工作及鈎織店的工作，實在讓她忙個不停，最近經常每日只睡一兩小時，堪稱「Superwoman」。在密密麻麻的日程中，甘比依然能時刻保持最佳狀態，絕不簡單。最近她應日本殿堂級尊貴護膚品牌邀請，為品牌護膚系列拍攝全新宣傳企劃，她更抽空出席活動，與大家分享她的護膚保養之道。

鼓勵身邊人發掘自身潛能 甘比在事業、家庭與公益之間游刃有餘，展現出女性多面的魅力與力量。甘比分享道：「品牌深信每個人都擁有內在潛能，真正的美源自內心，只有自信才能讓女性散發光彩。我正好與品牌的理念呼應！我認為每位女性都能找到自己的優勢，在不同階段展現獨特的魅力。我一直鼓勵身邊的人去探索自己的興趣，因為當有了興趣後，推動力會幫助他們發掘自身的潛能。」 保養得宜的她雖已為三孩之母，但歲月未曾在其臉上留下痕跡，甘比始終保持著優雅從容的姿態，把自身的光芒展現於不同領域；兩者的合作無疑是體現出追求極緻的完美契合。

綻放獨特光芒 全新宣傳片段中，甘比身穿一襲優雅紫色長裙驚艷亮相，緩緩從綻放的玫瑰背後步入鏡頭，舉手投足間盡顯優雅與自信，展現出女性的力量與柔美，寓意著每位女性都能像玫瑰一樣，在歲月中綻放獨特的光芒，發揮無限潛能，打造屬於自己的璀璨人生。 首度 拍商業廣告 此次今次是甘比首次為護膚品牌拍攝宣傳片，意義非凡。多年來從未接拍商業廣告的她，對此次合作感到無比興奮，而拍攝當日，甘比在過程中依然展現出對細節的極緻追求。她不斷與導演溝通，親自參與每一個畫面的構思，務求呈現出最完美的效果。 甘比笑言：「拍攝團隊的專業與細緻讓我感受到品牌對完美的堅持，這與我對工作及生活的態度非常相似。因為我都是一個做事十分認真，每每出盡全力做好一件事的人！與此同時，我要求自己不會默守成規，希望每天可以有不同的進步、突破！」

甘比深信肌膚的健康需要由內到外作出保養，心情和生活方式同樣重要：「平時要兼顧事業及家庭，我認為懂得放鬆是非常重要，因為每日都會面對各種挑戰，保持輕鬆的心態先可以積極應對困難，這對肌膚的健康至關重要。我會做淋巴按摩幫自己減壓放鬆，更可以變得更精神！」