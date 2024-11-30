甘比暫拒劉秀樺入行 古天樂感激同業付出 ：我唔應該攞呢個獎

古天樂昨晚（29日）出席時尚活動Tatler Ball ，並由甘比頒發「鑽石成就大獎」表揚他在影圈的貢獻，甘比在頒獎前，表示認識古生已經20多年，當時自己還是一個小記者，而古生則從電視圈剛踏入電影圈。

古生接過獎項後，鬼馬表示第一次咁夜攞獎，他感性表示：「我唔應該攞呢個獎，應該代表電影業界台前幕後所有人嘅堅持同努力，我先攞到呢個獎，喺香港做電影係非常困難，多得所有同業嘅支持。我哋今年香港電影票房或海外嘅影展，都得到非常好成績，我見到大家對電影圈嘅團結同付出，我係好感動，所以呢個獎唔係我一個人去攞，係大家一齊攞。」