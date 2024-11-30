甘比暫拒劉秀樺入行 古天樂感激同業付出 ：我唔應該攞呢個獎

古天樂昨晚（29日）出席時尚活動Tatler Ball ，並由甘比頒發「鑽石成就大獎」表揚他在影圈的貢獻，甘比在頒獎前，表示認識古生已經20多年，當時自己還是一個小記者，而古生則從電視圈剛踏入電影圈。
古生接過獎項後，鬼馬表示第一次咁夜攞獎，他感性表示：「我唔應該攞呢個獎，應該代表電影業界台前幕後所有人嘅堅持同努力，我先攞到呢個獎，喺香港做電影係非常困難，多得所有同業嘅支持。我哋今年香港電影票房或海外嘅影展，都得到非常好成績，我見到大家對電影圈嘅團結同付出，我係好感動，所以呢個獎唔係我一個人去攞，係大家一齊攞。」
頒獎禮後，古生與甘比及甘比大女劉秀樺一齊受訪，甘心更成為古生的派心專員，不停擺出心心手勢放左古生的臉旁，場面搞笑。其後，問到甘比有否鈎織Magic heart 畀古生，她就笑言：「唔使啦，佢大把心啦」似乎有所暗示。 古生表示剛完成賀歲片《臨時決鬥》的拍攝，最難忘是拍攝期間經歷了3次風，其中一個更是8號波，曾經擔心影響進度， 幸好最後順利完成；他又透露戲中除了「魚蛋妹」王尹菁，其他主要演員都有打戲。問到有無信心作品比《嚦咕嚦咕新年財》更經典，他說：「有信心，超唔超越另一件事啦，最緊要大家睇得開心啲。」
而古生向來都愛培育新人，問到劉秀樺有冇興趣入行，她就表示：「可能大個會諗吓，而家返緊學，暫時媽咪唔俾。」甘比笑言自己是囡囡的經理人，一切都要問過她。 提到鍾雪瑩成金馬影后，古天樂表示是公司旗下作品已祝賀對方，但由於他開緊戲，所以未有機會食飯慶祝。提到《破·地獄》票房過億，他開心表示咁多年都好難有部過億，仲要兩年有三套，但電影圈應該係整體性，有啲從業員成年幾無工開，希望之後會更好 。問到古生明年會否繼續開戲，他就笑言：「我唔開電影，我做五金？」