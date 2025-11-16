熱門搜尋:
娛樂
2025-11-16 23:00:00

甘比策劃Happy Yarn 2 周年玩樂祭 推出多款新冷八折發售

由劉太陳凱韻(甘比)創辦的鈎織手作品牌「Happy Yarn」，轉眼已經成立了兩年，品牌特別於下個周末於東角 LAFORET 2 281 號舖舉行《Happy Yarn 2 周年玩樂祭》(玩樂祭)，除精選大量新冷上架之外，場內更有一系列打卡位和小遊戲，讓大家投入鈎織世界。

 

首屆新冷發布交流會反應熱烈，Happy Yarn品牌特別三度加開，向大家介紹來自世界各地不同款式的冷材，作為品牌創辦人及創意總監的甘比，更會現身分享編織心得，向大家推介鈎織文化，「我們團隊悉心為這個活動準備了多個精彩環節，歡迎大家來玩樂祭大玩一番。最近天氣越來越冷，最適合大家可以製作獨一無二的溫暖牌服飾送給身邊人，和家人朋友度過一個『暖笠笠』的冬天。」

甘比創辦的Happy Yarn品牌成立兩周年，特別於東角LAFORET舉行《Happy Yarn 2 周年玩樂祭》。 甘比和團隊悉心為這個活動準備了多個精彩環節。 玩樂祭設有一系列打卡位和小遊戲。 Happy Yarn將推出多款新冷，鈎織文化愛好者不容錯過。

為了與大家分享編織的快樂，凡購買由甘比親自設計及編織的「Kimbees Collection」精選產品可享折扣優惠。此外，品牌由即日起推出全線八折優惠，購買地點包括玩樂祭及 Happy Yarn 門店(東角 LAFORET)的所有線材及材料，網店客戶更可憑優惠碼「HYBday20%」同享八折優惠。另

為隆重其事，Happy Yarn團隊特意為整個場地織出滿滿的心意。當中更有多個打卡位，包括140cm高的吉祥物「Happy 仔」，以及鈎織而成的三層巨型蛋糕。甘比更親自介紹位於牆上的留言板：「歡迎大家到留言板寫下對 Happy Yarn 的祝福，並和場內不同的佈置合照打卡，感受歡樂氣氛。」

 

Happy Yarn 2 周年玩樂祭》詳情：

日期：11 22 23

時間：上午10時至晚上9(星期六)；上午 11 時至晚上 7 (星期日)

地點：銅鑼灣東角 LAFORET 2 281 號舖

