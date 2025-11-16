甘比策劃Happy Yarn 2 周年玩樂祭 推出多款新冷八折發售

由劉太陳凱韻(甘比)創辦的鈎織手作品牌「Happy Yarn」，轉眼已經成立了兩年，品牌特別於下個周末於東角 LAFORET 2 樓281 號舖舉行《Happy Yarn 2 周年玩樂祭》(玩樂祭)，除精選大量新冷上架之外，場內更有一系列打卡位和小遊戲，讓大家投入鈎織世界。

首屆新冷發布交流會反應熱烈，Happy Yarn品牌特別三度加開，向大家介紹來自世界各地不同款式的冷材，作為品牌創辦人及創意總監的甘比，更會現身分享編織心得，向大家推介鈎織文化，「我們團隊悉心為這個活動準備了多個精彩環節，歡迎大家來玩樂祭大玩一番。最近天氣越來越冷，最適合大家可以製作獨一無二的溫暖牌服飾送給身邊人，和家人朋友度過一個『暖笠笠』的冬天。」