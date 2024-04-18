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娛樂
2024-04-18 20:09:35

甘比陳凱韻出席大學講座鼓勵青年人活出理想 支持學生談戀愛

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甘比日前出席大學講座。

甘比日前出席大學講座。

華人置業集團行政總裁暨劉鑾雄慈善基金信托人之董事劉陳凱韻 (甘比)應邀參與由香港浸會大學國際學院舉辦的 ICM 傑出講座系列，當日講座以《小事大意義》為題。甘比與嘉賓和校內一眾師生分享其在公益事務上的經驗和得著，並分享人生經驗鼓勵席間青年人。

甘比經常與子女參與社區服務活動。

甘比經常與子女參與社區服務活動。

行善不忘身體力行

甘比稱講座的主題對她來說非常有意義，「因為微小的服務和互動，更有助了解對方需要，十分有意義。」除了在金錢上的幫助，甘比非常重視身體力行，經常與子女參與社區服務活動，事事親力親為集團去年捐出總額達 2,000 萬人民幣予中國兒童少年基金會「春蕾計劃」，資助 3,000 名女童完成求學夢。而在捐款之餘，甘比亦帶同女兒親赴四川山區探訪，了解當地情況

哽咽憶述山區探訪

甘比在會上憶述山區探訪情況，她指當地居民往來需要經過長長「天梯」，因生活條件所限，不少女孩子都未能得到 升學機會。她說︰「有女生因為家庭環境未能升中學，她明明喜歡讀書，但因擔心加重家庭負擔，只好對爸爸說討厭升學。」她更一度感觸哽咽：「透過捐款，令她們有機會繼續學習。我們叫這次探訪為『尋愛之旅』，即使與她們素未謀面，但過程很有愛，令人感動。

甘比憶述山區探訪情況，一度眼濕濕。

甘比憶述山區探訪情況，一度眼濕濕。

多元服務回饋社區

除捐款及服務之外，集團亦積極發展不同項目回饋社區。當中，配合政府《青年發展藍圖》的 青年宿舍項目「仲學舍」於去年啟動，為青年人提供租金低至每月3,000港元的宿位，鼓勵青 年人學習及發展

至於「秀樺廚房」則是劉鑾雄慈善基與非牟利慈善機構「愛．傳遞」合作的餐廳項目，餐廳以社企形式運作，為自閉症人士提供在職培訓，甘比說︰「餐廳以我大女兒的名字命名，因為我希望從小培養孩子的愛心。自閉症人士較少機會與人接觸，餐廳為他們提供更多機會，大家經過餐廳，不妨去一嚐他們的拉花咖啡！」

近期甘比致力推廣鈎織文化，她說︰「鈎織為我們不少主婦和母親 朋友的生活帶來樂趣。我有幾位朋友，都靠鈎織治好情緒病，實在是非常好的療癒活動。」她更聯同「仲學舍」的年輕租戶親手製作頸巾予有需要長者，充份展 現對社區的關懷

甘比應大學之邀出席講座分享公益事務上的經驗和得著。

甘比應大學之邀出席講座分享公益事務上的經驗和得著。

鼓勵年青人逐步實踐理想

有同學在講座上問及發展路向和就業的問題，甘比則為他們大打強心針︰「我都經歷過剛踏出社會的迷茫階段，絕對明白同學的處境。大家要非常勤力，裝備自己。從前我任職娛樂版記者，但除了娛樂版之外，每天都會讀遍所有其他版面。有些資訊你今天覺得沒用，或與自己不太相關，但隨著你對世界認識加深，日後就會有幫助。」

她亦強調放鬆心情的重要：「你控制不到外在環境，但你可以控制 你的心境。心情不好的時候，對所有事情都提不起興趣；相反，學會輕鬆的心態，面對難題都 能積極面對。」她更笑言，在不影響學習的前題下，支持同學談戀愛，因為能夠令心情愉快。

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講座吸引不少年青人參與。

講座吸引不少年青人參與。

講座接近尾聲，有剛創業的同學希望透過自己的事業幫助有需要人士，但自覺力量微小。甘比指出，無論是發展慈善或事業，青年有宏大的理想固然是好事，但切忌急進，要逐步建立和實踐。她說︰「首先要認清自己的目標，再一步步實行。起初缺乏資金，可以先由身邊的人開始做起， 感染身邊人，再找更多志同道合的朋友，繼續發展。」

動結束後，鍾志杰教授向甘比致送紀念品，兩位並與主持人曾良倫博士和一眾與會嘉賓拍照留念同學和嘉賓們意猶未盡，紛紛於台下與甘比傾談，交流意見，亦不忘「打卡」留念，氣氛融洽

大家一齊打卡，非常開心。

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