甘比陳凱韻出席大學講座鼓勵青年人活出理想 支持學生談戀愛

華人置業集團行政總裁暨劉鑾雄慈善基金信托人之董事劉陳凱韻 (甘比)應邀參與由香港浸會大學國際學院舉辦的 ICM 傑出講座系列，當日講座以《小事大意義》為題。甘比與嘉賓和校內一眾師生分享其在公益事務上的經驗和得著，並分享人生經驗鼓勵席間青年人。

行善不忘身體力行 甘比稱講座的主題對她來說非常有意義，「因為微小的服務和互動，更有助了解對方需要，十分有意義。」除了在金錢上的幫助，甘比非常重視身體力行，經常與子女參與社區服務活動，事事親力親為。集團去年捐出總額達 2,000 萬人民幣予中國兒童少年基金會「春蕾計劃」，資助 3,000 名女童完成求學夢。而在捐款之餘，甘比亦帶同女兒親赴四川山區探訪，了解當地情況。 哽咽憶述山區探訪 甘比在會上憶述山區探訪情況，她指當地居民往來需要經過長長「天梯」，因生活條件所限，不少女孩子都未能得到 升學機會。她說︰「有女生因為家庭環境未能升中學，她明明喜歡讀書，但因擔心加重家庭負擔，只好對爸爸說討厭升學。」她更一度感觸哽咽：「透過捐款，令她們有機會繼續學習。我們叫這次探訪為『尋愛之旅』，即使與她們素未謀面，但過程很有愛，令人感動。」

多元服務 回饋社區 除捐款及服務之外，集團亦積極發展不同項目回饋社區。當中，配合政府《青年發展藍圖》的 青年宿舍項目「仲學舍」於去年啟動，為青年人提供租金低至每月3,000港元的宿位，鼓勵青 年人學習及發展。 至於「秀樺廚房」則是劉鑾雄慈善基金與非牟利慈善機構「愛．傳遞」合作的餐廳項目，餐廳以社企形式運作，為自閉症人士提供在職培訓，甘比說︰「餐廳以我大女兒的名字命名，因為我希望從小培養孩子的愛心。自閉症人士較少機會與人接觸，餐廳為他們提供更多機會，大家經過餐廳，不妨去一嚐他們的拉花咖啡！」 近期甘比致力推廣鈎織文化，她說︰「鈎織為我們不少主婦和母親 朋友的生活帶來樂趣。我有幾位朋友，都靠鈎織治好情緒病，實在是非常好的療癒活動。」她更聯同「仲學舍」的年輕租戶親手製作頸巾予有需要長者，充份展 現對社區的關懷。

鼓勵年青人逐步實踐理想 有同學在講座上問及發展路向和就業的問題，甘比則為他們大打強心針︰「我都經歷過剛踏出社會的迷茫階段，絕對明白同學的處境。大家要非常勤力，裝備自己。從前我任職娛樂版記者，但除了娛樂版之外，每天都會讀遍所有其他版面。有些資訊你今天覺得沒用，或與自己不太相關，但隨著你對世界認識加深，日後就會有幫助。」 她亦強調放鬆心情的重要：「你控制不到外在環境，但你可以控制 你的心境。心情不好的時候，對所有事情都提不起興趣；相反，學會輕鬆的心態，面對難題都 能積極面對。」她更笑言，在不影響學習的前題下，支持同學談戀愛，因為能夠令心情愉快。