甘比預告上TVB綜藝節目 親民表現獲網友激讚

鑾雄太太「甘比」陳凱韻近年熱愛鈎織手藝，更在銅鑼灣開設工作坊，不少圈中人包括江美儀、唐詩詠、鄭秀文等都先後到甘比的工作坊學鈎織兼打卡。甘比繼今年9月驚喜客串YouTube短劇飾演一名大老闆後，近日再預告上TVB節目。

甘比日前在社交網預告將會登上TVB節目「一個香港‧十種玩法 過節篇」，她在社交網貼出自己與江美儀及一眾主持的合照，相中見他們去了秀樺廚房大嘆美食，當然少不了學鈎織手藝，甘比寫道：「較早前和江美儀、吳子沖 、徐文浩和邵展鵬到秀樺廚房和參與了TVB全新節目『一個香港‧十種玩法 過節篇』的拍攝，今次拍攝的集數將於20/12（星期五）晚10時30分於翡翠台播映。他們除品嚐了不少聖誕的菜式，更分享了鈎織的快樂，大家記得多多支持！」

作為香港女首富的甘比更在文中逐一Tag了主持人的IG，江美儀留言感激甘比的支持，而主持之一的邵展鵬表示：「Thank you 劉太教我哋織咗個好有心思嘅鈎織制品禮物。」而甘比亦有回覆問：「送咗未」，網民都激讚甘比表現相當親民，毫無架子。