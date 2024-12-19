甘比預告上TVB綜藝節目 親民表現獲網友激讚

鑾雄太太「甘比」陳凱韻近年熱愛鈎織手藝，更在銅鑼灣開設工作坊，不少圈中人包括江美儀、唐詩詠、鄭秀文等都先後到甘比的工作坊學鈎織兼打卡。甘比繼今年9月驚喜客串YouTube短劇飾演一名大老闆後，近日再預告上TVB節目。
甘比日前在社交網預告將會登上TVB節目「一個香港‧十種玩法 過節篇」，她在社交網貼出自己與江美儀及一眾主持的合照，相中見他們去了秀樺廚房大嘆美食，當然少不了學鈎織手藝，甘比寫道：「較早前和江美儀、吳子沖 、徐文浩和邵展鵬到秀樺廚房和參與了TVB全新節目『一個香港‧十種玩法 過節篇』的拍攝，今次拍攝的集數將於20/12（星期五）晚10時30分於翡翠台播映。他們除品嚐了不少聖誕的菜式，更分享了鈎織的快樂，大家記得多多支持！」
作為香港女首富的甘比更在文中逐一Tag了主持人的IG，江美儀留言感激甘比的支持，而主持之一的邵展鵬表示：「Thank you 劉太教我哋織咗個好有心思嘅鈎織制品禮物。」而甘比亦有回覆問：「送咗未」，網民都激讚甘比表現相當親民，毫無架子。
根據無綫的節目資料稱，甘比在節目中以一站式鈎織店品牌創辦人及創意總監身份指導三位男子鈎織愛心禮物外，還親自鼓勵三人多做慈善及參與探訪活動，及分享經營社企餐廳的理念：「因為社企café好好，係幫助自閉人士，因為佢哋畀人標籤咗，搵工作機會就難咗，呢個就正正一個舒適環境畀佢哋學習，學習完之後可以出嚟社會貢獻。」