甘比驚喜現身YouTube短劇 疑周星馳友情客串

由混血肥仔（曾達恩Tommy）主導的多媒體頻道BBO（Black Box Office），最近推出一套有趣的連續短劇《人生好似好很難》，並由25歲丁彥均擔任女主角。短劇陣容相當強勁，繼第5集請來金像影帝古天樂特別出演，第6集更有華人置業集團行政總裁兼劉鑾雄（大劉）太太甘比（陳凱韻）。
甘比冇錢找數被串爆
甘比在短劇中飾演一名無現金食飯找數的大老闆，故事主要講述甘比食飯後，因餐廳信用卡機故障刷不到信用卡，而向隔籬枱的年輕女員工借200元埋單，甘比揭開大老闆身份，卻被丁丁拒絕，以為甘比扮公司老闆騙她，並串爆指：「你係Miss Kim Kim，我係鄭秀文呀！」，及後甘比的助手出場，丁丁才相信對方是公司老闆，不過甘比已火速離開。其後，二人撘升降機時再次遇上，甘比笑說：「公司請到你呢啲員工，好好，冇得頂！」並勸導女孩：「你哋啲後生細女唔好成日咁暴躁，得閒去學吓鈎織啦！」
周星馳轉發短片
甘比這次驚喜客串獲網民激讚演技出眾，相當搞笑，甘比及後分享拍攝感想笑言今次拍攝要背對白，「冇得亂咁講。」她又自爆平日也不帶現金出街。而該集另一焦點，落在片尾的一位神秘嘉賓上，見他一頭白髮頭戴cap，並穿着周星馳品牌的T恤，並向丁十借20 元，雖然背着鏡頭，但網民都猜測這位特別嘉賓就是周星馳（星爺） ；而星爺亦有在社交網轉發短片，留言表示：「點解唔呃佢話你係甘地？」甘比則笑回：「Miss Kim Kim回應：係喎，都係星爺你勁d，下次過d橋嚟傍身呀，唔該。」