甘比驚喜現身YouTube短劇 疑周星馳友情客串

由混血肥仔（曾達恩Tommy）主導的多媒體頻道BBO（Black Box Office），最近推出一套有趣的連續短劇《人生好似好很難》，並由25歲丁彥均擔任女主角。短劇陣容相當強勁，繼第5集請來金像影帝古天樂特別出演，第6集更有華人置業集團行政總裁兼劉鑾雄（大劉）太太甘比（陳凱韻）。

甘比冇錢找數被串爆 甘比在短劇中飾演一名無現金食飯找數的大老闆，故事主要講述甘比食飯後，因餐廳信用卡機故障刷不到信用卡，而向隔籬枱的年輕女員工借200元埋單，甘比揭開大老闆身份，卻被丁丁拒絕，以為甘比扮公司老闆騙她，並串爆指：「你係Miss Kim Kim，我係鄭秀文呀！」，及後甘比的助手出場，丁丁才相信對方是公司老闆，不過甘比已火速離開。其後，二人撘升降機時再次遇上，甘比笑說：「公司請到你呢啲員工，好好，冇得頂！」並勸導女孩：「你哋啲後生細女唔好成日咁暴躁，得閒去學吓鈎織啦！」