甘比10歲囝囝劉仲學做生意 設計益智桌上遊戲關注環保議題

華人置業集團管理之商場皇室堡，將於7月3日至16日舉行《WINDSOR Board Game Party》，帶來多款好玩的益智桌上遊戲。場內將首賣由「大劉」劉鑾雄的10歲兒子劉仲學初次設計的桌上遊戲《Arctic Party》，勢成全場焦點。

《WINDSOR Board Game Party》分為「桌上遊戲市集」及「桌上遊戲限定活動」兩大部分。前者的參與單位陣容鼎盛，包括「Jiuga Games」、「童創文化」、「Birdsnk」、 「Time2Play」、「桌遊學苑」、「點子啟發」、「正派遊戲」及「YWCA女青及一擊入魂」，合共售賣數十款精選桌上遊戲，滿足不同玩家的需求。至於「桌上遊戲限定活動」則包括桌上遊戲體驗活動、STEM工作坊、新書發布會及講座等，並且有桌上遊戲模特兒和可愛的 小朋友為場內玩家打氣。所有活動費用全免，歡迎公眾參與。