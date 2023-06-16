甘比10歲囝囝劉仲學做生意 設計益智桌上遊戲關注環保議題

華人置業集團管理之商場皇室堡，將於7月3日至16日舉行《WINDSOR Board Game Party》，帶來多款好玩的益智桌上遊戲。場內將首賣由「大劉」劉鑾雄的10歲兒子劉仲學初次設計的桌上遊戲《Arctic Party》，勢成全場焦點。
《WINDSOR Board Game Party》分為「桌上遊戲市集」及「桌上遊戲限定活動」兩大部分。前者的參與單位陣容鼎盛，包括「Jiuga Games」、「童創文化」、「Birdsnk」、 「Time2Play」、「桌遊學苑」、「點子啟發」、「正派遊戲」及「YWCA女青及一擊入魂」，合共售賣數十款精選桌上遊戲，滿足不同玩家的需求。至於「桌上遊戲限定活動」則包括桌上遊戲體驗活動、STEM工作坊、新書發布會及講座等，並且有桌上遊戲模特兒和可愛的 小朋友為場內玩家打氣。所有活動費用全免，歡迎公眾參與。
當中的焦點，絕對是由劉仲學旗下品牌「BJ Games」聯乘「Jiuga Games」打造的《Arctic Party》。這款桌上遊戲以全球暖化和環保作主題，結合了刺激的對戰和有趣的玩法，旨在提高玩家對環境議題的關注，故場內的桌上遊戲體驗活動亦將主打這款遊戲。作為「BJ Games」的創業作品，劉仲學對《Arctic Party》充滿信心，並且承諾將有關收益全數撥捐 慈善用途。 皇室堡亦特別配合《WINDSOR Board Game Party》推出消費獎賞活動。只要在「桌上遊戲市集」或場內任何商戶以電子貨幣消費滿1,000港元，即可在顧客服務中心免費換領 荷花親子100港元現金券1張。名額共500個。
身為集團行政總裁的陳凱韻（甘比）表示：「玩桌上遊戲能夠鍛鍊智商及情商，值得大力推廣，希望大家來到皇室堡這個桌上遊戲派對都玩得高興及滿載而歸。此外，我十分欣賞年青人發揮創意及追求夢想，並樂意提供幫助。如果大家有新穎及富教育意義的主意，例如像劉仲學般推出以環保作主題的桌上遊戲，請隨時與我們聯絡，洽談合作方案。」劉仲學表示：「作為一名熱愛桌上遊戲的玩家，我好高興能夠推出自己的作品。在製作過程中雖然遇上不少挑戰，但慶幸有家人的幫助及鼓勵，最終所有問題都能夠迎刃而解。這個作品可能仍有很多未盡完善之處，希望大家多多包涵及支持。除了將利潤全數捐作慈善用途，我亦會把《Arctic Party》送給有需要的學生及小朋友作為禮物，期望為他們帶來快樂。」