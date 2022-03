甘比(陳凱韻)與劉鑾雄(大劉)的長女劉秀樺(Josephine),雖然有個人的社交平台帳號,但亦甚少更新近況。昨日(25日)Josephine罕有地在社交網分享了多張自拍照,年僅13歲的Josephine亭亭玉立,長得十分標緻,相中見她手執橙紅色鮮花,笑容甜美,一雙大眼睛相當精靈,少女味十足,她更透露自己已完成接種第三劑疫苗:「I got my second dose of vaccine 」不少網民都紛紛留言大讚她輪廓很美,更有人留言表示:「與爸爸十足餅印」。