甘肅地震｜彭丹晒物資被指用舊相 韓紅率義工團到災區幫手

甘肅省積石山縣6.2級地震導致甘肅及青海兩省遇難人數增至137人，980多人受傷。其中青海仍有12人失聯。據內媒報道，積石山縣大河家鎮的陳家村位於震央，是受災最嚴重村莊之一，村內至少逾20人遇難，不少人被救出後都還有生命跡象，但因深夜難以及時送到醫院而身亡。
甘蕭政協的彭丹昨日在微博晒出多張照片，相中見到她與村民搬物資，上面貼有「彭丹 救災物資」字眼。她在微博留言說︰「天佑甘肅，風雨同舟，共度難關，願甘肅同胞平安！」另一邊廂，韓紅率領她的義工團隊到積石山縣，而她的團隊全都是不同專科的醫生，相中見到韓紅在病房探望傷者，她的醫療隊伍就立即投入救援工作。
彭丹被網民質疑抽水
由於甘肅當地非常寒冷，韓紅等人都穿得非常厚，相反彭丹的照片就顯得非常清涼，同時很多網民留言指彭丹用十多年前的照片，質疑她有抽水之嫌。網民留言說︰「笑死，甘肅現在冰天雪地，圖片一個個穿的是夏天，太假了」、「作秀博取眼球，太噁心了」、「故意誤導」、「我覺得你還是標上『圖片與實際無關』，你可能不知道災區現在的天氣情況吧。」
彭丹從演再從政
彭丹於湖南長沙出世，14歲隨家人移居美國，先後在美國獲得華裔小姐、中國小姐及亞裔小姐，之後來港發展。由於彭丹身材出眾，多以性感演出，因而被人歸納為「艷星」。雖然她曾拍過不少三級片，但她從未露點演出。她亦是《獎門人》的常客，在節目中玩得非常投入，一字馬、拱橋成為節目的經典場口。其後回大陸發展，於13年成為甘肅政協，17年獲推薦成為全國青聯常委，早前更以國際經濟戰略研究院院長出席博鰲亞洲論壇。