甘肅地震｜彭丹晒物資被指用舊相 韓紅率義工團到災區幫手

甘肅省積石山縣6.2級地震導致甘肅及青海兩省遇難人數增至137人，980多人受傷。其中青海仍有12人失聯。據內媒報道，積石山縣大河家鎮的陳家村位於震央，是受災最嚴重村莊之一，村內至少逾20人遇難，不少人被救出後都還有生命跡象，但因深夜難以及時送到醫院而身亡。

甘蕭政協的彭丹昨日在微博晒出多張照片，相中見到她與村民搬物資，上面貼有「彭丹 救災物資」字眼。她在微博留言說︰「天佑甘肅，風雨同舟，共度難關，願甘肅同胞平安！」另一邊廂，韓紅率領她的義工團隊到積石山縣，而她的團隊全都是不同專科的醫生，相中見到韓紅在病房探望傷者，她的醫療隊伍就立即投入救援工作。