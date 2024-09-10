曾演出無數TVB劇集的甘草演員李海生，因皮膚生毒瘡引致背脊潰爛，受細菌感染後情況嚴重，昨日傳來在醫院病逝噩耗，享年83歲。 李海生稱得上是TVB的「綠葉王」，他在劇集《愛·回家之開心速遞》中曾飾演接龍集團保安員「申叔」，不過去年12月他低調離巢效力近40年嘅TVB，決定退休安享晚年，可惜今日卻傳來不幸消息。



早於1963年，李海生參選「香港先生」，他曾表示兒時因家貧沒有太多娛樂，所以經常游水及開始學習功夫，年輕時已練得健碩身型，李海生亦是位詠春高手，與狄龍屬同門詠春師兄弟，70年代獲狄龍引薦入邵氏當動作演員，曾與劉家輝合作《少林三十六房》，李海生由於相當打得，當年多次獲武打巨星洪金寶、成龍等邀請合作，之後參演過不少電影，包括《肥龍過江》、《A計劃》、《龍的心》等；及至80年代，李海生才加入TVB，由於他以光頭示人，故經過被安排扮演高僧角色，還在年青時擅演反派。

李海生在晚年期間開始多演正派角色，在《愛·回家之開心速遞》中飾演保安員申叔，更與劉桂芳飾演的清潔部頌姐有感情戲，發揮他演喜劇我才能。退休前，李海生一直活躍幕前，他在2018年2月亦獲香港動作特技演員公會頒獎禮表揚，向他頒發「傑出貢獻大獎」。