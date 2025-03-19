生啤盃籃球明星賽｜王家晴Candy早知Winka拍拖望隊友快樂幸福 希晉撞跌Stanley超級不好意思(有片)

《生Bear盃籃球明星賽》昨晚(18日)於麥花臣場館舉行，白隊以54比56不敵藍隊。COLLAR成員王家晴(Candy)和ROVER成員陳鎮亨(亨仔)、王希晉，以及田曜誠(Tsoul)在完賽後受訪。Candy自言落場超緊張，與一班男生打籃球，沒有被批踭或撞傷，「但有一球射完之後，落地企唔穩，有少少拉親，應該沒大問題。」至於與肥仔事前部署的「移形換影法」，她解釋由於穿99號球衣的姜濤也有落場，肥仔要跟姜濤移形換影，無法分身。

享仔搶攻狀態大勇，他自爆在練習時不時被教練罵，「今日可以型番次都開心，因為希晉傳好多靚波俾我，可以符碌入波，都算對得住自己，今日我阿媽入場睇我，平時我吹到自己好勁，今日好大壓力，都叫入到波。」希晉的家人也有入場，兩人笑言可能家人是來看師兄師姐，希晉自評表現中規中矩，對於撞跌Stanley，他大感不好意思，「證明大家都好落力好認真對待比賽，運動有意外都難避免，希望佢快啲好返，真係超級唔好意思。」他們非尊敬Stanley的體育精神。Tsoul曾表示是青年軍出身，他自覺今次表現一般，原以為只是fun game，沒想到大家都好認真。

對經理人戀聞不知情 對於Winka公開與朱芸編的戀情，Candy坦言早知情，「但佢私人事，都係交番俾佢自己答。只要佢開心快樂幸福就可以！」至於經理人戴穎亦被影到拍拖照，Candy就一臉驚訝，反問是甚麼事，「我咩都唔知，交返俾佢，佢今日唔出席係咪因為咁晠，我真係唔知，呢單嘢唔係我跟開，有乜事可以搵返佢回答。」

