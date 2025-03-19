生啤盃籃球明星賽｜193郭嘉駿奉七師傅勸喻拒跟隨Dee哥買樓 肥仔妙論與姜濤Candy移形換影(有片)

《生Bear盃籃球明星賽》昨晚(18日)於麥花臣場館舉行，一直領先的白隊被藍隊反超前，最後以54比56輸給藍隊。ERROR成員郭嘉駿(193)、梁業(肥仔)只有兩人上陣，完賽後繼續與P1X3L成員歐鎮灝(George)以限定組合「PUZZ13」形式受訪。狀態大勇的193表示比賽場地與觀眾的距離較近，清楚聽到觀眾的吶喊聲下，腎上腺上升，表現非常勇猛。肥仔在上下半場休息時間，與金牛啦啦隊跳唱表演，雖然他口裡投訴節目組黐線，卻被193踢爆，「佢上半場冇乜好盡力入波，中場接近女色後，腎上腺提高，點解佢下半場打得咁好，就係咁原因。」
193自爆向Mandy批踭
談到肥仔和Candy未有移形換影大法，193即表示失望，「其實我哋有3個人好似，有兩個99號，佢兩個背影好似，一高一矮，肥仔又跟Candy好似，三個可以移形換影。」三人總結出肥仔似Candy，肥仔似姜濤，所以Candy似姜濤的結論，肥仔笑言，「其實我先係MVP，佢都冇落場跳舞。」
193就自爆太認真投入，不小心批了Mandy(譚旻萱)一踭，「同阿姜溝通過，大家落力Mark人時候，根本唔知對方係女仔，加上本身Mandy好高大，真係打波冇望個樣，所以我唔小心批咗Mandy一踭。」至於批了哪裡，他就叫大家別要追問。George即表示清白︰「我咩都冇批到！」193直指他不夠落力，肥仔則幫口說，「你唔可以咁講㗎，佢其實冇乜落場。」
擔心Dee哥變poor guy
對於何啟華(Dee哥)買入兩棟豪宅，193爆料，「我起身眼完新聞即Whatsapp佢，平時好遲覆，嗰次秒覆，我諗住借嚟住，我驚佢一個人有兩層樓，有機會包二奶。」問到Dee哥怎樣回覆，他就叫大家直接問Dee哥。肥仔就話，「我知阿Dee不嬲窮到爆炸，心諗呢層樓都估到咩事，大家自己問佢。」
問到兩人今年可會買樓時，193立即七師傅上身，「上年我問佢今年中可唔可以買樓，佢話唔好唔好，今年經濟好差，買咗一定『poor guy』。」肥仔即搶著說，「驚佢買咗變poor guy。」193指Dee哥跟七師博不熟，買樓前沒有問意見，七師傅話起碼下年才可買，他指新政策雖然買樓好抵，但自言不及Dee哥有錢，「我哋無拍電影無錢，如果拍電影就有錢，好似Dee老師係億萬票房男配角，可以買千萬的樓。」問到送甚麼給他作入伙禮物，肥仔就話，「佢都無邀請哋，送條毛俾佢。」193補充指還未興建，肥仔再次表示，「真係好擔心佢變poor guy。」