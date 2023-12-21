生田斗真助胞弟走出低谷 生田龍聖與F級主播秋元優里離婚 原因疑是女方車震出軌

日本男星生田斗真的親弟弟是主播生田龍聖，生田龍聖曾與同公司的美女主播秋元優里結婚，但有「F級主播」外號的女方卻被爆出與製作人野外車震，令生田龍聖與秋元優里在2018年結束5年婚姻。胞弟經歷離婚傷痛後，是生田斗真幫助走出低潮。
生田斗真11月底離開28年老東家「尊尼」事務所，自立門戶成立官方網站與X（前名Twitter）。據日媒《週刊文春》報導，生田斗真與細4歲弟弟生田龍聖關係緊密，胞弟與女主播秋元優里爆出離婚風波時，曾演出《人間失格》、《花水木》、《臥底刑警》的生田斗真向身邊的人透露「龍聖沒有做錯事，我會當最支持他的人」。
生田斗真阻工作人員討論胞弟感情狀況
知情人士透露，生田龍聖與秋元優里離婚後大受打擊，生田斗真為了陪伴他走出低潮，給予許多精神上支持。即使生田龍聖被工作人員私下議論婚姻狀況時，生田斗真聽到後會禮貌提醒工作人員「別講閒話」，成為了弟弟的最暖後盾。
如今生田龍聖已走出低潮，上月報導哥哥生田斗真離開「尊尼」事務所新聞時，在節目中開心表示：「哥哥一直以來都獲得大家的支持，真的非常感謝大家。身為弟弟，更重要的是作為他熱情的粉絲之一，我想要支持他的這個決定，請大家多多支持生田斗真」。
秋元優里曾否認車震︰沒有做虧心事
生田龍聖與秋元優里2012年僅交往6個月就閃電結婚，兩人育有一女。但秋元優里婚後接連被爆出多次出軌外遇，導致離婚；不過秋元優里則否認出軌，強調自己「沒有做虧心事」。兩人離婚後，女兒的撫養權歸秋元優里，曾傳出生田龍聖「幾乎見不到女兒」，讓身為哥哥的生田斗真對秋元優里的行為相當不認同。
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