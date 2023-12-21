生田斗真助胞弟走出低谷 生田龍聖與F級主播秋元優里離婚 原因疑是女方車震出軌

日本男星生田斗真的親弟弟是主播生田龍聖，生田龍聖曾與同公司的美女主播秋元優里結婚，但有「F級主播」外號的女方卻被爆出與製作人野外車震，令生田龍聖與秋元優里在2018年結束5年婚姻。胞弟經歷離婚傷痛後，是生田斗真幫助走出低潮。

生田斗真11月底離開28年老東家「尊尼」事務所，自立門戶成立官方網站與X（前名Twitter）。據日媒《週刊文春》報導，生田斗真與細4歲弟弟生田龍聖關係緊密，胞弟與女主播秋元優里爆出離婚風波時，曾演出《人間失格》、《花水木》、《臥底刑警》的生田斗真向身邊的人透露「龍聖沒有做錯事，我會當最支持他的人」。