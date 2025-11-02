田啟文拒回應徐忠信女兒抨擊 婉惜馮淬帆許紹雄離世

葉念琛編劇、陳焯威執導的舞台劇《鱷魚之吻》，昨晚(1日)起於演藝學院舉行8場演出，不少台前幕後演藝人出席首演活動，田啟文(田雞)因工作關係留在內地，亦特地返港支持。問到兩人合作機會，田雞笑言，對方有大量劇本存貨，相信將來必有合作機會。

田啟文透露年底有多部「都市傳說」電影，明年亦會有吳煒倫執導、黃子華主演的賀歲片上映，但暫時未知還有其他賀歲片，香港電影庫存上映接近清空，預料明年下半年將會陸續有新戲開拍，但他強調不能為開而開，並指出因始終是投資。他又指出，「反而有香港喺內地投資嘅國產片，本土製作為主，我暫時未睇到仲有合拍片嘅需要。」

對於許紹雄與馮淬帆(緊哥)兩位香港資深演員近日相繼離世，田啟文直言心情受影響，低落地表示：「我同Benz哥、緊哥全部都合作過，我比較婉惜，因為唔少資深演員相繼離開，冇辦法，生老病死都係必經。」田啟文直言，因馮淬帆近年長居台灣，已多年未有見面，「佢去咗台灣之後，我有一段長時間聯絡唔到佢，知道佢換咗電話號碼，我亦冇刻意再搵佢，本身有戲想搵佢返嚟做。」

對於已故香港武打演員徐忠信女兒在網絡發文，指責田啟文就父親離世向傳媒失言，田啟文不再作回應，「受我尊重佢對我嘅指控、或者乜都好啦，佢有咩講法嘅就講啦。」