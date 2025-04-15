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娛樂
2025-04-15 18:30:00

田啟文談王晶批評姜濤︰無人天生係巨星包容啲

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田啟文很開心李居明給予電影界很大支持。(娛樂組攝)

田啟文很開心李居明給予電影界很大支持。(娛樂組攝)

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李居明負責營運的新光戲院於上月3日光榮結業，今日(15)他連同薛家燕、吳思遠、田啟文及和記地產集團代表舉行簽約儀式。

田啟文在會上指只要是港產片上映及舉行首映，均會由李居明贊助宣傳及借出場地。田啟文坦言小本製作的電影如果沒有「咁上下」宣傳發行費，是難以排上畫，特別是非商業片種，是很阻礙有意發展電影事業的人，如今有李居明的支持，這類型電影可以在「新光黃埔」上畫去鼓勵電影人，「大師真係貼錢做，真係想回饋年輕人同電影人，我作為一個資深電影人，係對電影界一個強心針，因為香港現時唔會有戲院咁做。」他表示從業人如要搞活動，李居明會免費借出場地，對業界是很好的支持。

田啟文指李居明支持業界從不講錢。(娛樂組攝)

田啟文指李居明支持業界從不講錢。(娛樂組攝)

李居明助小本電影賣埠

田啟文接受訪問時表示很開心，因為李居明給予業界的支持，「係指跌回升，令行業唞一口氣，唔使再咁灰」。他指李居明成立的基金主要是幫助欠缺大公司支持的片種，「係幫到行業入面，好多戲因為戲院結業排唔到上畫，可以喺呢度多個空間俾呢類戲上畫。你要知道發行呢樣嘢，只要你喺戲院上畫，有報紙廣告稿，可以係海外賣，會有人願意買，如果唔係連賣嘅機會都無。」他直言李居明不會幫大型商業機構的影片，而是為比較弱勢、欠缺關注的電影，很開心業界多一個選擇。

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田啟文表示沒有收到星爺邀請拍戲，但有助他物色演員。(娛樂組攝)

田啟文表示沒有收到星爺邀請拍戲，但有助他物色演員。(娛樂組攝)

戲院結業潮仲未停

提到戲院結業潮，他表示「陸逐有嚟」，當中不乏租約期滿，但相信將會「止跌」，並透露知道有財團投資多開幾間戲院，大家可以有待公布。他稱政府已經支持不少，但希望他們可以加快效率，申請個案、支持行業的措施可以推快些。他說︰「大家都要考慮財赤，唔好攤大手板問政府攞。」

唔止蔡思貝有份拍

談到周星馳開拍《少林女足》，他表示是大製作，自己未有參與拍攝，但有為對方物色演員。他稱蔡思貝有份參與，也有找了香港演員，「有新有舊，有啲係佢未公布過。」他指星爺非常忙碌，所以不會出席香港電影金像獎。

田啟文出席「新光黃埔」記招，開心業界迎來好消息。(娛樂組攝)

田啟文出席「新光黃埔」記招，開心業界迎來好消息。(娛樂組攝)

行業要互相鼓勵

談到王晶早前在微博批評姜濤「人肥歌雞舞賤」，他說︰「我睇到標題好想睇，佢就刪咗，個標題係幾嚇人。晶哥有佢自己立場，但我會諗呢個行業要寬容啲，包容性強啲同鼓勵。唔會有人天生係天王巨星，總係需要一個過程，行業要互相鼓勵多啲先啦！」

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