田蕊妮出院回家休養 獲「乖仔」啾咪陪伴笑言：兒子生性病母感安慰

日前，田蕊妮已經出院回家休養，她在社交網貼出愛犬啾咪坐着旁邊陪伴的照片，並報平安表示︰「啾咪好乖，我返到屋企，佢只係坐著旁邊陪伴。真係要講一句『兒子生性病母感安慰』」田蕊妮依然識得講笑，看來心情亦不錯。而廿四孝老公杜汶澤，自得知老婆患病後都相當緊張，除積極尋找資料，亦準備大塊花膠，打算親自下廚給老婆補身，而杜汶澤在台灣經常幫襯的的晶華軒大廚烏師父，亦為田蕊妮送上特製的「花膠響螺燉雞湯」，更有親戚送上燕窩炒蛋，相當有心。

現年47歲的田蕊妮早前在社交網自揭患上初期肺腺癌，並入院做了切除手術。手術結束後，杜汶澤也在社交網發文表示，「醫師說如果癌病分1-4期，他屬於0期，所以不用擔心。現在肺部已經100%沒有癌細胞，不會再復發」。

出院後，身在台灣的田蕊妮和杜汶澤透過電影公司安排，先睹為快在家中欣賞劉青雲的新作《爸爸》。杜汶澤在社交網寫下長文分享感受：「和劉青雲合作不多，較多戲份應該是《身驕肉貴》。短短十幾天，天天共處，發覺他不太喜歡和別人分享他的感受，其實他就是個害羞的人。奈何演員就是一份以出賣自己感受的工作，我們悲傷我們憤怒、快樂、興奮… 這些東西可以換取很多東西，小至一個飯盒大至名成利就。」

他續透露劉青雲曾對他說過的一番話：「他曾經對當時還在尋找世界上所謂演技的階段的我說，好的劇本好的角色可以留給其他人，因為他的能力可以應付更多比較一般般的電影和原本不起眼的角色。他當然演過很多好劇本，但通常都是自己默默在演讓其他人發光，剛才講的《暗戰》就是了，他負責「暗」劉德華去「戰」，《新不了情》不是嗎？你們都像在看袁詠儀個人表演似的。」最後他亦不忘向劉青雲送上恭賀。