田蕊妮患初期肺腺癌 手術成功感謝老公照顧

田蕊妮今日(3日)在IG公開醫院照片，自揭患上初期肺腺癌，手術好成功，叫大家不用擔心。原來阿田早前身體檢查時驗出肺部有陰影，再三確認下是初期的肺腺癌，她po了老公杜汶澤捉她手和醫護人員照顧她的照片，並留言：「杜先生知道這個消息後非常緊張，除了上網查資料，見了好幾個醫生，還諮詢了香港醫生的意見，他推薦了長庚醫院的醫生，從見醫生到安排入院做手術，杜先生都詢問得很清楚詳細。」

100%沒有癌細胞 47歲阿田原來首次做手術，她續說：「我入手術室之前，麻醉醫師問我：『你真的是第一次開刀做手術嗎？』我：『是啊』她說：『你真的一點都不緊張耶，心跳只有66』，當下我真的很想讓她去測量一下杜先生的心跳。」阿田表示台灣醫療很好，可能是有健保關係，就算做一些自費手術也很化算，而且最重要的是人，每一位醫護人員都相當細心。阿田表示：「最後當然要杜先生，整個過程的安排和照顧，真的要跟你說一句『有你真好』」。阿田最後說手術非常成功：「病人相當精靈，大家都不用擔心我喔。」

杜汶澤在社交網發文感恩現代醫學倡明，過往這種手術需要切掉25%﹑甚至50%的肺部，現在只切了5-8%。「發現杜太太有肺線(腺)癌時，醫師說如果1-4期，她屬於0期，所以不用擔心。現在肺部已經100%沒有癌細胞，大家可以放心。感謝你們的問候，祝大家身體健康！」