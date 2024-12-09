田蕊妮手術後留疤 杜汶澤安撫：它們代表了我們的好運氣

現年47歲的田蕊妮早前在社交網自揭患上初期肺腺癌，並入院做了切除手術。手術後，阿田已回家休養。今日杜汶澤在社交網分享阿田半裸浸浴照，並透露老婆話手術後背部留疤「不太正面」，杜汶澤卻非常樂觀，並安撫對方：「代表我們的好運氣！」

杜汶澤貼出田蕊妮半裸在水中的照片，「昨天晚上幫太太擦背，她開刀的時候，醫院用筆在她身上畫了些記號，方便醫生對準位置。好像我們拍戲現場也會有類似的情況，工作人員都會用大力膠布在地上mark一個T字……在拍完鏡頭便會撕掉，正如我也幫太太擦掉那些記號一樣，但身上的疤痕可能永遠都在，就算是微創，也是有好幾個洞。」