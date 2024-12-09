田蕊妮手術後留疤 杜汶澤安撫：它們代表了我們的好運氣

現年47歲的田蕊妮早前在社交網自揭患上初期肺腺癌，並入院做了切除手術。手術後，阿田已回家休養。今日杜汶澤在社交網分享阿田半裸浸浴照，並透露老婆話手術後背部留疤「不太正面」，杜汶澤卻非常樂觀，並安撫對方：「代表我們的好運氣！」
杜汶澤貼出田蕊妮半裸在水中的照片，「昨天晚上幫太太擦背，她開刀的時候，醫院用筆在她身上畫了些記號，方便醫生對準位置。好像我們拍戲現場也會有類似的情況，工作人員都會用大力膠布在地上mark一個T字……在拍完鏡頭便會撕掉，正如我也幫太太擦掉那些記號一樣，但身上的疤痕可能永遠都在，就算是微創，也是有好幾個洞。」
太太永遠是第一女主角
杜汶澤續指田蕊妮對於疤痕「不是太正面」，但對他來說卻非常正面，他全盤接受：「對於我來說，這些疤痕，很好！它們代表了我們的好運氣！不要說只是幾個洞，那怕是一大道疤痕，這也代表了我們生命的延續。試問誰能逃過死亡？關鍵是我們有盡自己的能力活下來，只要僥倖能存活，每天都是賺回來的。人無事，先做到世界冠軍！」
杜汶澤透露阿田的身體已經100%沒癌細胞，「所以這些疤痕很美麗，它們都是我們努力和運氣的『Mark位』，我為它們而驕傲！不能撕掉！讓路人經過的時候，看到它便會知道，有人曾經在這個位置演過一場好戲！」最後，他更向田蕊妮發表愛的宣言：「我的太太，永遠都是第一女主角，無論是舞台上，或者是生命中。」網民都紛紛留言指杜汶澤是「絕世好老公」，更大讚夫妻二人能夠同甘共苦，經歷不同風浪，非常難得。