田蕊妮新節目《香港口述歷史》見證變遷 張堅庭爆童年與酒吧女廊同住

由田蕊妮主持的喱騷最新節目《香港口述歷史》，邀請了黃秋生、張堅庭、葛民輝、文念中和牛佬強勢助陣，田蕊妮根據各嘉賓口述的成長歷程，一同出發，尋找他們在香港昔日的足印，見證香港變遷。
《香港口述歷史》早於去年已經開始籌備，身為節目主持兼監製的田蕊妮，原來對舊香港有一份獨特的感情，因而產生這個節目。田蕊妮說：「我成日喺社交平台睇到香港啲舊相，講番以前嘅故事，我好鍾意睇，自己好有好奇同興趣想知香港以前發生嘅事。睇到啲舊相，成日會覺得乜呢個地方以前原來係咁樣，所以好想返去呢啲地方睇下，於是我就想將呢啲故事變成影像畫面。」節目重點在於嘉賓的成長歷程，因此嘉賓事蹟的吸引度，是今次找嘉賓的條件之一。「今次搵嘉賓嘅要求，係要佢哋有番咁上下嘅年紀，可以隨住佢哋嘅成長歷史，講到香港嘅變化。」
首集8月19日免費播出
第一集《香港口述歷史》於8月19日於喱騷的Facebook及YouTube頻道免費播出，第一集嘉賓是導演張堅庭。張堅庭是許多人心目中，是一名出色的香港導演，代表作不少，其中電影《表姐，你好嘢！》系列更成經典。對張堅庭的印象，田蕊妮說：「佢係一個有墨水嘅知識份子。」想不到張堅庭原來童年時住過旺角一間已結業的寄宿學校，他說：「當時個女校長成日要我幫佢按摩。」張堅庭強調當時情況不屬性侵，不過學校環境差劣，令他帶住其他同學仔逃學，逃到尖沙咀碧仙桃路的酒吧，原來張母當時幫酒吧一名「媽媽生」打工，張母更與「媽媽生」一同住在酒吧上面的單位，所以張堅庭自小便與不少酒吧女郎生活，見證著這班奇女子在這行業中如何堅毅不屈地求生，他在節目中更透露自小便看過不少女性的胴體。
黃秋生葛民輝強勢助陣
除了張堅庭，其他嘉賓也猛料過人。黃秋生帶田蕊妮重遊灣仔，回憶當年華洋雜處的情況以及其混血身世；葛民輝重返荃灣福來邨回憶童年時，更透露當年如何踩入潮流界：著名電影美術指導文念中重回當年買道具勝地，並細數電影幕後故事；漫畫家牛佬則帶田蕊妮見證香港漫畫業如何由盛變衰。田蕊妮說：「同啲嘉賓一齊去番佢哋童年長大嘅地方，一路聽住佢哋講故仔，好似穿越咁。另外牛佬令我印象好深刻，因為生於一個漫畫最興盛嘅年代，但依家書都好少人睇，真係睇到一個時代嘅結束。」田蕊妮希望《香港口述歷史》帶給觀眾娛樂性，「每個嘉賓都有佢嘅故事佢嘅價值，好值得記錄，希望觀眾感受到嘉賓成長時期嘅香港係點樣。」