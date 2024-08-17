田蕊妮新節目《香港口述歷史》見證變遷 張堅庭爆童年與酒吧女廊同住

由田蕊妮主持的喱騷最新節目《香港口述歷史》，邀請了黃秋生、張堅庭、葛民輝、文念中和牛佬強勢助陣，田蕊妮根據各嘉賓口述的成長歷程，一同出發，尋找他們在香港昔日的足印，見證香港變遷。

《香港口述歷史》早於去年已經開始籌備，身為節目主持兼監製的田蕊妮，原來對舊香港有一份獨特的感情，因而產生這個節目。田蕊妮說：「我成日喺社交平台睇到香港啲舊相，講番以前嘅故事，我好鍾意睇，自己好有好奇同興趣想知香港以前發生嘅事。睇到啲舊相，成日會覺得乜呢個地方以前原來係咁樣，所以好想返去呢啲地方睇下，於是我就想將呢啲故事變成影像畫面。」節目重點在於嘉賓的成長歷程，因此嘉賓事蹟的吸引度，是今次找嘉賓的條件之一。「今次搵嘉賓嘅要求，係要佢哋有番咁上下嘅年紀，可以隨住佢哋嘅成長歷史，講到香港嘅變化。」