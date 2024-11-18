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娛樂
2024-11-18 18:36:19

田蕊妮《港女又萬歲》首播 吳浩康阿肥講召妓講出軌

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阿田講起男人出軌，笑到收唔到聲。

阿田講起男人出軌，笑到收唔到聲。

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由田蕊妮監製及主持、今年初在「喱騷」串流平台上架的《港女萬歲》，每集邀請性工作者、造美人、LGBT等不同界別港女嘉賓，高談闊論禁忌性話題，節目播出後反應熱烈，首集免費足本版於FacebookYouTube兩個平台，合共累積超過128萬觀看次數。田蕊妮打鐵趁熱，決定再開第二季《港女又萬歲》，於1118日首播。

 

有Chantale就有性話題。

有Chantale就有性話題。

音樂人講召妓，蝦頭O晒咀。

音樂人講召妓，蝦頭O晒咀。

蝦頭Chantale鐵三角
 

為了令節目內容比第一季更豐富更juicy，節目組足足籌備近半年，期間與超過一百個藝人、KOL、素人等會面，只求探索更爭議性的人物及更爆的話題。今季田蕊妮找來蝦頭、Chantale組成港女鐵三角主持，她們無所不談，話題橫跨不同年齡層，包括婆媳關係、忘年戀、交友apps等、又請到健身界、航空界、Sex Toy業界等不同行業的人士分享秘聞，解開都市傳說疑團。
 

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吳浩康承認曾經出軌。

吳浩康承認曾經出軌。

阿肥話召妓純粹性需要。

阿肥話召妓純粹性需要。

音樂人講出軌
 

首兩集「港男講女」，阿田邀請3位人夫吳浩康、Kolor主音Sammy及廿四味阿肥，大數港女特質。阿田說：「搵啲男人上嚟講下女人，睇下自己對自己係咪有一個好大嘅誤會。」大家愈傾愈放，傾埋男人召妓和出軌話題。阿田認為「男人都係9個滾，剩低嗰個仲諗緊。」3男竟然同意，吳浩康說：「依家唔滾嘅會有，但冇滾過嘅我就唔信。」之後又講出軌，阿肥認為：「出軌係個心郁咗，召妓只係性需要。」蝦頭認為另一半召妓和出軌也是背叛。吳浩康承認曾出軌，當時有內疚，「所以經歷咗咁多次都覺得好攰，依家唔會再咁樣。」3男在第2集大數港女有神經病，阿田教路跟女伴嘈交後如何𠱁番女人的簡單方法。

 

盧巧音老公Kolor主音Sammy都講埋一份，超好笑。

盧巧音老公Kolor主音Sammy都講埋一份，超好笑。

《港女又萬歲》首集於11月18日晚上10時於「喱騷」網站及App上架，並於喱騷Facebook及YouTube足本播。第2集亦同步於喱騷網站及App上架，登記成為會員後便可立刻觀賞。

《港女又萬歲》首集於11月18日晚上10時於「喱騷」網站及App上架，並於喱騷Facebook及YouTube足本播。第2集亦同步於喱騷網站及App上架，登記成為會員後便可立刻觀賞。

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