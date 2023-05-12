田豪祖3寶｜貴花田孖王耀祖率80「寶粉」 赴台探望 曾志豪感動哽咽：江糊再見

由貴花田(阿田)、曾志豪(豪仔)和王耀祖(阿祖)開設的YouTube頻道「田豪祖3寶channel」開台將近3年，阿田與阿祖透過視像與豪仔開咪，已成為節目特色。隨著台灣通關開放自由行，3寶舉辦「3寶旅行團」實體粉絲聚會，第一擊由阿田與阿祖率領80名「寶粉」(粉絲暱稱)到台灣探望曾志豪，3寶自豪仔移居台灣後，終在台北重逢，三人興奮相擁，高呼「我哋終於見面喇！」場面溫馨又催淚。

另類旅行 3寶首辦旅行團，有逾千人報名，80個名額在一分鐘內爆滿，故日前出發時仍吸引不少報不到名的「寶粉」專程前來送機及接機。3寶驚訝感謝「寶粉」，阿祖表示：「冇寶粉就冇今次旅行團，『寶粉』就好似白膠漿，將3寶黐返埋，今次能夠同『寶粉』一齊嚟探豪仔，意義重大。」豪仔笑言這個八十人的旅行團，幾乎塞爆所到之處。 豪仔特地為「3寶旅行團」安排另類的旅遊體驗，包括入鄉隨俗到外地人不常到訪的宜蘭深溝村參加務農拔蔥體驗，以及到鵝山茶園參加採茶、製茶、揉茶體驗，並與「寶粉」即場DIY製作茶熏蛋。 阿田指出在深溝村當日早上其實下著大雨，大家在田裡也是舉步為艱，步步為營。阿祖笑指自己本身也有潔癖，團友們亦猶疑應否落田，3寶唯有硬著頭皮帶頭落田，怎料回頭一看，八十位「寶粉」經已緊隨其後，通通衝破心理關口，齊齊落田，成為大家寶貴的深刻回憶。