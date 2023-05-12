田豪祖3寶｜貴花田孖王耀祖率80「寶粉」 赴台探望 曾志豪感動哽咽：江糊再見

由貴花田(阿田)、曾志豪(豪仔)和王耀祖(阿祖)開設的YouTube頻道「田豪祖3寶channel」開台將近3年，阿田與阿祖透過視像與豪仔開咪，已成為節目特色。隨著台灣通關開放自由行，3寶舉辦「3寶旅行團」實體粉絲聚會，第一擊由阿田與阿祖率領80名「寶粉」(粉絲暱稱)到台灣探望曾志豪，3寶自豪仔移居台灣後，終在台北重逢，三人興奮相擁，高呼「我哋終於見面喇！」場面溫馨又催淚。
另類旅行
3寶首辦旅行團，有逾千人報名，80個名額在一分鐘內爆滿，故日前出發時仍吸引不少報不到名的「寶粉」專程前來送機及接機。3寶驚訝感謝「寶粉」，阿祖表示：「冇寶粉就冇今次旅行團，『寶粉』就好似白膠漿，將3寶黐返埋，今次能夠同『寶粉』一齊嚟探豪仔，意義重大。」豪仔笑言這個八十人的旅行團，幾乎塞爆所到之處。 豪仔特地為「3寶旅行團」安排另類的旅遊體驗，包括入鄉隨俗到外地人不常到訪的宜蘭深溝村參加務農拔蔥體驗，以及到鵝山茶園參加採茶、製茶、揉茶體驗，並與「寶粉」即場DIY製作茶熏蛋。
阿田指出在深溝村當日早上其實下著大雨，大家在田裡也是舉步為艱，步步為營。阿祖笑指自己本身也有潔癖，團友們亦猶疑應否落田，3寶唯有硬著頭皮帶頭落田，怎料回頭一看，八十位「寶粉」經已緊隨其後，通通衝破心理關口，齊齊落田，成為大家寶貴的深刻回憶。
感激粉絲
談到深刻畫面，不得不提當中有位團友是位輪椅人士，這更是他自大手術後首次出外旅行。為了參加是次旅行團，努力鍛練肌肉，務求能應付這次旅程。他的太太沿途對他悉心照料，看到夫婦二人互相扶持的畫面，阿祖慨嘆人生雖然很難，有時會過得不如意，意外會發生，困難會出現，但這位寶粉卻令我們學習到堅毅不屈的精神，大家也以他為傲。
阿祖形容寶粉「好似入咗邪教咁，極度迷戀和麻目崇拜他們，每次見面都要大大力擁抱、拍兩拍膊頭」一切盡在不言中。他和阿田特意安排「愛的抱抱人龍」，讓80名團友逐一和豪仔攬攬道別。豪仔坦言「寶粉」一個比一個講得激動，一個比一個講得情深，更送他手寫的答謝信，本來心情平靜的他，說再見時已忍不住當場灑淚：「多謝晒大家，江湖再⋯⋯見(哽咽)」豪仔感觸表示：「寶粉嚟探我，就好似代表探緊一啲移咗民嘅朋友，好多寶粉都感動落淚，除咗因為好掛住我哋3寶，好開心見到3寶合體，仲諗起好多香港人同我一樣，因為唔同原因要離開香港去第二個地方生活，所以好傷感，但望見遠方嘅朋友過得好好，都令佢哋好安慰。」