由擁20億資產到破產欠債1.76億 泰臣豪言：4000萬當係碎銀花(有片)

泰臣頸圍比少女的腰圍還粗，因此對手好難把他擊暈。

被譽為「地球上最壞的男人」(The Baddest Man on the Planet)58歲前拳擊手泰臣(Mike Tyson)，周二接受ABC電視台《Jimmy Kimmel Live！》訪問，大談在他事業黃金期時，如何迅速花走一疊疊鈔票。

作為世界重量級拳擊冠軍，泰臣巔峰時曾擁有超過2億英鎊(約20.78億港元)資產，Jimmy Kimmel問他當時如何花錢，泰臣說，「500萬美元(約3,890萬港元)我幾天之內就會用完，我是一個很懂花錢的人，而且花得很大。」泰臣又補充：「當然不是現在。」