由擁20億資產到破產欠債1.76億 泰臣豪言：4000萬當係碎銀花(有片)

被譽為「地球上最壞的男人」(The Baddest Man on the Planet)58歲前拳擊手泰臣(Mike Tyson)，周二接受ABC電視台《Jimmy Kimmel Live！》訪問，大談在他事業黃金期時，如何迅速花走一疊疊鈔票。
作為世界重量級拳擊冠軍，泰臣巔峰時曾擁有超過2億英鎊(約20.78億港元)資產，Jimmy Kimmel問他當時如何花錢，泰臣說，「500萬美元(約3,890萬港元)我幾天之內就會用完，我是一個很懂花錢的人，而且花得很大。」泰臣又補充：「當然不是現在。」
Jimmy Kimmel問他有否對過去亂花錢感到後悔時，而且有過破產經歷的泰臣這樣回答：「我一點也不後悔，不知花得幾有趣。」泰臣於1986年成為WBC重量級冠軍，當時年僅20歲。自職業賽出道以來，他即迎來輝煌巔峰全盛時期，比賽取得37連勝。拳擊巔峰期結束後，他於2003年申請破產，負債達1,700萬英鎊(約1.76億港元)，震驚全球。
2005年，泰臣宣布退休，不在參加拳擊職業聯賽反，就經常出現在各種廣播及商演節目，以及電影客串等演藝活動，從中賺取收入。泰臣近年投資合法大麻種植生意，而且在該行業的商人中脫穎而出，他曾吹噓說過，每月透過大麻生意賺取的收入，就超過50萬英鎊約519萬港元)。