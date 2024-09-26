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娛樂
2024-09-26 17:49:53

由擁20億資產到破產欠債1.76億 泰臣豪言：4000萬當係碎銀花(有片)

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泰臣頸圍比少女的腰圍還粗，因此對手好難把他擊暈。

泰臣頸圍比少女的腰圍還粗，因此對手好難把他擊暈。

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被譽為「地球上最壞的男人」(The Baddest Man on the Planet)58歲前拳擊手泰臣(Mike Tyson)，周二接受ABC電視台《Jimmy Kimmel Live！》訪問，大談在他事業黃金期時，如何迅速花走一疊疊鈔票。

作為世界重量級拳擊冠軍，泰臣巔峰時曾擁有超過2億英鎊(20.78億港元)資產，Jimmy Kimmel問他當時如何花錢，泰臣說，「500萬美元(3,890萬港元)我幾天之內就會用完，我是一個很懂花錢的人，而且花得很大。」泰臣又補充：「當然不是現在。」

泰臣將於11月15日，再披戰甲對戰網紅Jake Paul，預計他將有過千萬美完拳酬落袋。 泰臣與Jake Paul早前進行過磅，並宣傳拳賽。 最富貴時，泰臣當老虎係貓咁養。Jake Paul有樣學樣。

Jimmy Kimmel問他有否對過去亂花錢感到後悔時，而且有過破產經歷的泰臣這樣回答：「我一點也不後悔，不知花得幾有趣。」泰臣於1986年成為WBC重量級冠軍，當時年僅20歲。自職業賽出道以來，他即迎來輝煌巔峰全盛時期，比賽取得37連勝。拳擊巔峰期結束後，他於2003年申請破產，負債達1,700萬英鎊(1.76億港元)，震驚全球。

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2005年，泰臣宣布退休，不在參加拳擊職業聯賽反，就經常出現在各種廣播及商演節目，以及電影客串等演藝活動，從中賺取收入。泰臣近年投資合法大麻種植生意，而且在該行業的商人中脫穎而出，他曾吹噓說過，每月透過大麻生意賺取的收入，就超過50萬英鎊約519萬港元)

 

▼ 泰臣接受《Jimmy Kimmel Live！》訪問

左邊25歲、右邊54歲的泰臣，無論任何年齡都是地球上最危險的男人。 地球上最壞的男人，點會怕老虎。 怒火泰臣。 泰臣拳擊壇上退役後，接下大量演藝工作。 泰臣接受Jimmy Kimmel訪問，大談4,000萬港元當碎銀，幾日花完。