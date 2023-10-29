由電視一姐到雙料影后 鄭裕玲DO姐轉戰做百萬點擊YouTuber

由電視一姐到雙料影后 鄭裕玲迎新挑戰做百萬點擊YouTuber。

去年鄭裕玲（Do姐）離巢効力44年的無綫電視，跳出Comfort Zone（舒適圈），嘗試自由身，接受新挑戰。她開拍新節目、拍MV，更在今年6月開設頻道「The Do Show」做YouTuber，首集邀來老拍檔周潤發做嘉賓，點擊率達190萬。由電視台收視福將，到影圈「鄭九組」，再轉型綜藝節目主持，鄭裕玲在每個崗位都表現出色。究竟她的影視路是如何走過來呢？ 鄭裕玲點解叫Do Do？ 未入無綫前曾效力哪間電視台？ 以前大家會稱呼鄭裕玲做Do Do，現在叫Do姐，但其實Do Do只是她的暱稱，其真正的英文名是Carol。為甚麼鄭裕玲會叫Do Do？原因來自一個童年回憶。小時候，她家中有一個掛牆「咕咕鐘」（Cuckoo Clock），每當踏正點時間，時鐘會有一隻雀仔出來「咕咕、咕咕」地叫。當時年幼的她，將「咕咕」讀成Do Do，後來她媽媽就將Do Do當作女兒的暱稱了。或許因Do Do這名字既易讀又易記，鄭裕玲入行後大家都愛叫她Do Do了。 1975年，鄭裕玲中學畢業後，因錯過了報考無綫藝員訓練班，結果考入另一間電視台佳藝電視。不過她當時未獲重用，只擔任配音、報時等幕後工作。後來，佳藝電視在1978年結業，而鄭裕玲就獲無綫高層賞識，開始電視圈發展的新一頁。

鄭裕玲曾夥拍譚詠麟、林子祥做主持 與周潤發拍《網中人》成銀幕情侶 初加入無綫時，她擔任年青人節目《Bang Bang咁嘅聲》主持，拍檔有譚詠麟、林子祥等，後來開始拍攝劇集。最令鄭裕玲一炮而紅的作品，自然是1979年與周潤發合作的經典劇《網中人》，不單大受觀眾歡迎，兩人更成為銀幕情侶。其後，他們以情侶檔拍了多部劇集，例如《親情》、《火鳳凰》等。

與萬梓良合演經典劇《流氓大亨》 鄭裕玲的一滴眼淚成為話題 1980年代，鄭裕玲拍了30多套劇集，當中與萬梓良合演的《流氓大亨》更是令人難忘的經典之作。在最尾一幕，萬梓良的七分鐘深情獨白，昏迷不醒的鄭裕玲眼角流下的一滴眼淚，至今仍是不少劇迷的集體回憶。1987年，她約滿無綫，選擇轉往電影圈發展。當時，正值香港電影圈黃金時期，鄭裕玲不論拍戲量、片酬和爆紅指數都高企，在高峰期曾創下一日趕九組戲的驚人紀錄，因而被稱「鄭九組」。 同時，鄭裕玲曾獲得多個電影獎項，包括1983年的《花城》，獲香港電影金像獎最佳新人獎。1988年憑《月亮星星太陽》獲第25屆金馬獎最佳女主角。

Name 電視劇《流氓大亨》中，結局的一幕，昏迷不醒的鄭裕玲眼角流下的一滴眼淚，當時成為熱議話題。（網上截圖）

鄭裕玲《表姐，你好嘢！》系列喜劇細胞大爆發 獲封香港首位喜劇影后 說到鄭裕玲的經典電影，當然不得不提90年代的《表姐，你好嘢！》系列。電影走黑色幽默路綫，鄭裕玲的破格演繹，表現出色，不單成為話題電影，更為她在1991年贏得第10屆香港電影金像獎最佳女主角，成為首位憑喜劇封影后的藝人。1990年代開始，鄭裕玲主力擔任綜藝節目、大型節目的主持工作，更成為無綫大show 的必然主持。還記得她主持的《鄭裕玲星夜傾情》、《全線大搜查》、《城市追擊》、《一筆OUT消》等節目嗎？

鄭裕玲與黃子華合作處境喜劇《男親女愛》 掀追看潮創下50點收視 當時的鄭裕玲，已經甚少拍劇。不過，在2000年她跟黃子華就拍了一部經典喜劇《男親女愛》，掀起一片追看熱潮，大結局更創下最高50點收視，成為歷年來處境劇收視之冠。這部劇集亦為鄭裕玲贏得無綫台慶「本年度我最喜愛的女主角」及「本年度我最喜愛的電視角色」獎項，令其事業再創高峰。不過，在《男親女愛》後，鄭裕玲就沒有再拍劇了。電影方面，在2002年拍畢《慳錢家族》後，亦沒有再現身大銀幕了。雖然她不再拍劇、拍戲，但觀眾仍可以在電台節目《口水多過浪花》，以及無綫的綜藝和大型節目，看到她的風采。

鄭裕玲不做演員轉型做主持 表現出色獲封綜藝天后 2015年，她拍攝的旅遊節目《Do姐去Shopping》，獲得一致好評，更在當年的《萬千星輝頒獎典禮》贏得最佳綜藝及特備節目。2016年，她與組合農夫合作主持節目《Do姐有問題》，默契十足，並獲得《萬千星輝頒獎典禮》最佳節目主持。其後，他們再拍檔主持《Do姐再去Shopping》、《Do姐有問題》、《晚間看地球》，都大受歡迎。