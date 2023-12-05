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娛樂
2023-12-05 17:05:24

男兒當入樽｜日本樂隊The Birthday主音食道癌逝世 《THE FIRST SLAM DUNK》官方發文悼念

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日本樂隊The Birthday主音千葉湧介食道癌離世，終年55歲。

日本樂隊The Birthday主音千葉湧介食道癌離世，終年55歲。

日本人氣樂團「The Birthday」主千葉湧介（CHIBA YUSUKE）不幸食道癌，11月26日與世長辭年55歲，樂隊的所屬唱片Label今日公開其死訊，令大批樂迷及入樽擁躉大嘆惋惜。

千葉湧介早於大學年代開始組Band，於1991年組成搖滾樂隊THEE MICHELLE GUN ELEPHANT，卻在2003年解散，之後他於2005年組成The Birthday並替今年在港上映的賣座動畫電影THE FIRST SLAM DUNK唱出片頭曲LOVE ROCKETS，千葉湧介憑住低沉充滿磁性的聲線風靡無數動漫迷，此曲的MV在YouTube觀看次數突破915萬views

日本樂隊The Birthday主音千葉湧介食道癌離世，終年55歲。

日本樂隊The Birthday主音千葉湧介食道癌離世，終年55歲。

圈中人追悼

據The Birthday官方X發表聲明，千葉湧介為了康復非常努力接受治療，可惜也是不敵病魔，11月26日在家人的陪伴下安離世，因為不想驚擾大眾，葬禮僅家人及團員出席，而在千葉湧介接受治療半年，收到不少好友的鼓勵，在此也感謝大家的支持，不少音樂人也有留言悼念，包括ASKA、永瀨正敏、降谷建志、King Gnu成員常田大希等，而THE FIRST SLAM DUNK電影官方帳戶亦透過X第一時間轉發訃聞及發文悼念。

The Birthday為動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》唱出開場歌《LOVE ROCKETS》大受歡迎。 《THE FIRST SLAM DUNK》的電影官方帳戶亦透過X第一時間轉發訃聞悼念。 千葉湧介（CHIBA YUSUKE） 千葉湧介曾經亦是搖滾樂隊THEE MICHELLE GUN ELEPHANT的靈魂人物。
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