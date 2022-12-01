男兒當入樽｜《THE FIRST SLAM DUNK》確定2023年1月香港上映

由《男兒當入樽》(Slam Dunk)原作者井上雄彥執導及編劇的動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》，於12月3日在日本開畫，至於香港，亦終於定檔2023年1月12日上映，相信一眾「入樽Fans」定必引頸以待。
《THE FIRST SLAM DUNK》的發行商近日公開五大角色及團體海報，基本上與日本版無異，分別只在於每款均有凸顯角色的中文句子配襯，例如宮城良田的「問題兒童又怎樣？」三井壽的「前中學MVP又怎樣？」流川楓的「自我中心又怎樣？」赤木剛憲的「大猩猩又怎樣？」以及櫻木花道的「外行人又怎樣？」令一眾fans回憶返晒嚟。
實體海報打卡位
發行商於12月3日日本上映當日，在香港各戲院放置五大主角實體海報供fans打卡。包括：
百老匯院線MOViE MOViE Cityplaza(太古城)
英皇戲院iSQUARE及康城
嘉禾院線the sky及stagE
mcl院線CINEMAS PLUS+
荷里活戲院(12月3至11日)
德福戲院(12月12日起展示)
Cinema City朗豪坊
電影年曆卡
另外還有2023年《THE FIRST SLAM DUNK》電影年曆卡，由12月10日起於香港及澳門各大戲院放置，電影年曆卡正面是電影logo配以開球一刻兩手預備相爭的瞬間，背面則是以五位主角配以2023年年曆，數量有限，取完即止。
電影前賣券套裝
Ani-Mall設計一系列香港及澳門限量電影前賣券套裝，將於12月5日上午10時開始獨家預售，包括：
限量珍藏紀念版電影票套裝(一套五款 獨立序號)
五大角色的珍藏電影換票證五張，電影上映期間，可到戲院票房兌換普通版2D場次電影戲票，換票證設有針線位讓影迷可以保留角色卡珍藏。限量珍藏紀念版電影票套裝全港限量2,000套，信封配以獨立序號。
限定紀念版電影票T-Shirt套裝
4款限定紀念版電影票T-shirt套裝，每套包含電影T-shirt一件及限定紀念換票證一張。套裝A為試合開始T-shirt；套裝B為角色T-shirt；套裝C、D則是黑白兩色T-shirt配以電影logo T-shirt。
限定衛衣套裝
每套包含以電影logo為設計主題的衛衣一件，以及限定紀念換票證一張。