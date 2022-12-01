男兒當入樽｜《THE FIRST SLAM DUNK》確定2023年1月香港上映

由《男兒當入樽》(Slam Dunk)原作者井上雄彥執導及編劇的動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》，於12月3日在日本開畫，至於香港，亦終於定檔2023年1月12日上映，相信一眾「入樽Fans」定必引頸以待。

《THE FIRST SLAM DUNK》的發行商近日公開五大角色及團體海報，基本上與日本版無異，分別只在於每款均有凸顯角色的中文句子配襯，例如宮城良田的「問題兒童又怎樣？」三井壽的「前中學MVP又怎樣？」流川楓的「自我中心又怎樣？」赤木剛憲的「大猩猩又怎樣？」以及櫻木花道的「外行人又怎樣？」令一眾fans回憶返晒嚟。