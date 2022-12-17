男兒當入樽｜《THE FIRST SLAM DUNK》粵語版預告出爐 回憶返晒嚟！

改編日本暢銷人氣漫畫《男兒當入樽》的動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》，在千呼萬喚下終於上映，日本本月3日開畫後票房大爆，登上開畫及周末票房No.1，周末票房連續兩星期登上榜首，截至12月14日為止，入場觀映人次累積高達230萬（2,298,738人次），累積票房接近35億日圓（3,422,683,800日圓），即約1.99億港元。

資深配音員上陣

《THE FIRST SLAM DUNK》由漫畫原作者井上雄彥親自編劇和執導，東映動畫及DandeLion Animation Studio共同製作，挾着日本上映熱潮，香港宣傳亦已正式展開，今日香港發佈了《THE FIRST SLAM DUNK》正式海報，身穿湘北紅黑色球衣的宮城良田、三井壽、流川楓、赤木剛憲及櫻木花道，五人姿勢蓄勢待發，準備迎戰！同時，香港版正式電影預告也隆重登場，粵語配音版本由資深配音員黃文偉、呂永林（三毛）、雷霆、黃志明及梁志達分別為湘北隊宮城良田、三井壽、流川楓、赤木剛憲及櫻木花道配音，令本地粉絲勾起不少回憶。