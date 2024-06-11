男團SEVENTEEN 成首隊獲聯合國委任的青年親善大使

韓國男團SEVENTEEN，今日被聯合國教科文組織任命為「青年親善大使」(Goodwill Ambassador for Youth)。據他們的經理人Pledis娛樂稱，SEVENTEEN是獲任教科文組織官方親善大使的首組K-Pop歌手，也是教科文組織首次設立及任命青年親善大使。

2015年出道的SEVENTEEN，多年來不斷用音樂舞蹈，來講述團體或個人的成長的故事，與全球年輕一代交流互動，分享彼此的夢想與價值，而且還獲得國際社會認可，因此被聯合國教科文組織選中擔任大使。