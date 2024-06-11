男團SEVENTEEN 成首隊獲聯合國委任的青年親善大使

韓國男團SEVENTEEN，今日被聯合國教科文組織任命為「青年親善大使」(Goodwill Ambassador for Youth)。據他們的經理人Pledis娛樂稱，SEVENTEEN是獲任教科文組織官方親善大使的首組K-Pop歌手，也是教科文組織首次設立及任命青年親善大使。
2015年出道的SEVENTEEN，多年來不斷用音樂舞蹈，來講述團體或個人的成長的故事，與全球年輕一代交流互動，分享彼此的夢想與價值，而且還獲得國際社會認可，因此被聯合國教科文組織選中擔任大使。
SEVENTEEN前年開始與教科文組織韓國委員會，攜手實施教育項目「#Going Together」，通過該項目，他們在東帝汶建立了兩家地區學習中心，為當地的弱勢社群，提供電腦、縫紉、外語等多種生活技能培訓，並在馬拉維展開教育援助工作。
去年11月，SEVENTEEN還受邀出席在法國巴黎舉行的教科文組織青年論壇併發表演講，強調年輕一代團結合作，還有教育的重要性。而SEVENTEEN將於本月26日上午10時，飛到巴黎教科文組織總部，出席青年親善大使任命儀式。屆時一眾成員將與教科文組織總幹事Audrey Azoula交談，發表獲任感言，介紹今後活動計劃。