男團WayV來港開show 廣東話唱《囍帖街》冧fans

韓國男團WayV(威神V)，昨夜5位成員肖俊、揚揚、Ten(李永欽)、Hendery(黃冠亨)及錢錕等(昀昀沒有隨團同行)，於九龍灣Star Hall舉行fans見面會「Phantom」，超過3,000位年輕女孩fans到場支持，席間WayV 5子除以廣東話氹fans之餘，更大唱《囍帖街》等廣東歌冧fans。
WayV 5子一出場先來一段勁歌熱舞炒熱現場氣氛，隊長錢錕因腳傷，未有隨隊友跳唱《Try my luck》、《秘境》等曲，只安座台上獻唱。WayV 5之後以廣東話向fans問好，錢錕則說：「我會盡快康復，跳舞給大家看，大家不用擔心。」
Hendery被爆愛哼廣東歌
WayV再來一段高能量表演，之後唱出謝安琪的《囍帖街》，為香港fans送上驚喜，廣州貫籍的成果肖俊，則大爆來自澳門的Hendery，平時在車上不時播放廣東歌，肖俊說：「鄭中基嘅《無賴》、陳柏宇嘅《你瞞我瞞》、李克勤嘅《紅日》，都係Hendery經常喺成日播、成日唱嘅廣東歌。」
期待盡快二度來港
活動尾聲，Hendery以廣東話說：「希望有更多機會見面，我哋好快會準備其他嘢，大家要多啲期待。」肖俊又稱：「今次屋企人都有嚟支持，會多啲嚟香港同大家見面。」泰籍成員稱很香港，大讚香港的女孩很漂亮。錢錕與揚揚則希望可以盡快再度來港開show。