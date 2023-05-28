男團WayV來港開show 廣東話唱《囍帖街》冧fans

WayV 5子一出場先來一段勁歌熱舞炒熱現場氣氛，隊長錢錕因腳傷，未有隨隊友跳唱《Try my luck》、《秘境》等曲，只安座台上獻唱。WayV 5之後以廣東話向fans問好，錢錕則說：「我會盡快康復，跳舞給大家看，大家不用擔心。」

韓國男團 WayV( 威神 V) ，昨夜 5 位成員肖俊、揚揚、 Ten( 李永欽 ) 、 Hendery( 黃冠亨 ) 及錢錕等 ( 昀昀沒有隨團同行 ) ，於九龍灣 Star Hall 舉行 fans 見面會「 Phantom 」，超過 3,000 位年輕女孩 fans 到場支持，席間 WayV 5 子除以廣東話氹 fans 之餘，更大唱《囍帖街》等廣東歌冧 fans 。

韓國男團 WayV( 威神 V) ，昨夜 5 位成員肖俊、揚揚、 Ten( 李永欽 ) 、 Hendery( 黃冠亨 ) 及錢錕等 ( 昀昀沒有隨團同行 ) ，於九龍灣 Star Hall 舉行 fans 見面會「 Phantom 」，超過 3,000 位年輕女孩 fans 到場支持，席間 WayV 5 子除以廣東話氹 fans 之餘，更大唱《囍帖街》等廣東歌冧 fans 。

Hendery 被爆愛哼廣東歌

WayV再來一段高能量表演，之後唱出謝安琪的《囍帖街》，為香港fans送上驚喜，廣州貫籍的成果肖俊，則大爆來自澳門的Hendery，平時在車上不時播放廣東歌，肖俊說：「鄭中基嘅《無賴》、陳柏宇嘅《你瞞我瞞》、李克勤嘅《紅日》，都係Hendery經常喺成日播、成日唱嘅廣東歌。」

期待盡快二度來港

活動尾聲，Hendery以廣東話說：「希望有更多機會見面，我哋好快會準備其他嘢，大家要多啲期待。」肖俊又稱：「今次屋企人都有嚟支持，會多啲嚟香港同大家見面。」泰籍成員稱很香港，大讚香港的女孩很漂亮。錢錕與揚揚則希望可以盡快再度來港開show。