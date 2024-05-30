男明星酒後舔女生腳趾、開鋪公然錫客人 葛斯齊：忍無可忍 兩年後再開估

「最強狗仔」葛斯齊近日爆出某位大咖男主持人「行為比黃子佼更誇張」，並表示如果這名男星在2026年還不被爆出來，他就會公開自己所有的證據，讓對方的惡行被揭露。 葛斯齊：這個演藝圈沒有比該名男星更髒的人 葛斯齊日前錄製《振振有詞》提到，這名男星說道，「我忍到今天還在忍你」，他認為自己容忍到有點滿了。他說，他相信這個演藝圈沒有比該名男星更髒的人，過去他的爆料都是耳聞，聽到之後才去查證，但這件事他是親身經歷，而且還不只一次，他的朋友跟他大約6到7人都親眼見過。

葛斯齊當場舉例，該男星在酒後直接在眾人面前「舔女生的腳趾」，舔完腳趾後立刻「搭帳棚」，當時葛斯齊還將手機拿去敲他的「帳篷」，但這名男星卻還在笑，讓他覺得極度猥褻，「我是狗仔欸，你在我面前這樣幹，你真沒把我放在眼裡」。沒想到對方竟然還笑回，「我不怕」，囂張行徑讓葛斯齊忍無可忍。 葛斯齊隨即爆料，因為這名男星有開店，甚至在進店內的時候會直接跟女客人親吻。而忍到現在還不願意公開此人的原因，是還在等更多受害者站出來，未來他肯定會公開該名男星。