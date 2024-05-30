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娛樂
2024-05-30 08:50:36

男明星酒後舔女生腳趾、開鋪公然錫客人　葛斯齊：忍無可忍　兩年後再開估

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男明星酒後舔女生腳趾、開鋪公然錫客人 葛斯齊：忍無可忍 兩年後再開估

男明星酒後舔女生腳趾、開鋪公然錫客人 葛斯齊：忍無可忍 兩年後再開估

「最強狗仔」葛斯齊近日爆出某位大咖男主持人「行為比黃子佼更誇張」，並表示如果這名男星在2026年還不被爆出來，他就會公開自己所有的證據，讓對方的惡行被揭露。

葛斯齊：這個演藝圈沒有比該名男星更髒的人

葛斯齊日前錄製《振振有詞》提到，這名男星說道，「我忍到今天還在忍你」，他認為自己容忍到有點滿了。他說，他相信這個演藝圈沒有比該名男星更髒的人，過去他的爆料都是耳聞，聽到之後才去查證，但這件事他是親身經歷，而且還不只一次，他的朋友跟他大約6到7人都親眼見過。

葛斯齊當場舉例，該男星在酒後直接在眾人面前「舔女生的腳趾」，舔完腳趾後立刻「搭帳棚」，當時葛斯齊還將手機拿去敲他的「帳篷」，但這名男星卻還在笑，讓他覺得極度猥褻，「我是狗仔欸，你在我面前這樣幹，你真沒把我放在眼裡」。沒想到對方竟然還笑回，「我不怕」，囂張行徑讓葛斯齊忍無可忍。

葛斯齊隨即爆料，因為這名男星有開店，甚至在進店內的時候會直接跟女客人親吻。而忍到現在還不願意公開此人的原因，是還在等更多受害者站出來，未來他肯定會公開該名男星。

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葛斯齊：忍無可忍 2026年再開估

對此，主持人謝震武聽完之後表示，他以為要在2026年公開是因為在等縣長選舉結束？葛斯齊也回應，「確實有關係，跟2026確實有關係，如果之後爆出來就會知道。」

另外，一名狗仔許聖梅也表示自己看過照片，並認為如果事情爆出來會「很大條」，因為這名男藝人蠻活躍也蠻紅的，知名度更不用說，所以事情如果爆出來，會是一個很驚天動地的事情。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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