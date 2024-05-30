男男真人騷《Boyscation Too》有望9月出街 年紀最輕「仔仔」只得20歲

由王賢誌（Vinci）主理的男男真人騷節目《仔仔一堂》，前年於J2播出時引起不少爭議，當時有保守派要求節目禁播，最終《仔仔一堂》亦順利出街，成為香港電視史上首個同性配對節目。王賢誌決定再接再厲，日前在《ViuTV年中無休2024節目發布會》上宣布繼《仔仔一堂》之後推出全新同志真人騷《Boyscation Too》。

據Vinci透露，今次會加入嶄新構思，內容比上次更加大膽，但他強調跟無綫關係仍然友好，上次跟無綫亦合作愉快，今次希望可以跟其他平台合作。《Boyscation Too》上月已完成所有拍攝，因為奧運將於7月至8月中舉行，屆時不少綜藝節目也要讓路，預計《Boyscation Too》最快可在9月開播，而今次節目先會有10位參加者登場，之後再多兩位「仔仔」加入，除了本地代表之外，亦有來自海外及內地，考慮到要呈現最真實及直接一面，挑選的男性全部都能操廣東話，令拍攝上更加流暢。