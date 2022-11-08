男親女愛 | 收視50點！香港史上最強處境喜劇 Do姐鄭裕玲收山劇集之作

播完幾套電視電影之後，TVB由星期一晚起喺深宵時段推出2000年嘅處境喜劇《男親女愛》！

歷年來TVB拍過唔少處境劇，長壽嘅有《真情》，好笑嘅有《皆大歡喜》同《卡拉屋企》，但《男親女愛》應該係成績最好嘅一套。當年播出時段係10點半，通常呢一檔嘅節目收視都不及8點半同9點半，但《男親女愛》全劇平均收35點，最高收50點，實在好誇張。

以卡士計，有當年開始跨界嘅黃子華，更難得係多年冇拍劇嘅Do姐鄭裕玲願意出山，仲要係拍喜劇演mean精律師，仲要同子華由冤家變情侶，50點收視就係靠定情嗰一吻跑返嚟！相信Do姐深明見好即收道理，拍完呢套都唔再拍劇嘞。

22年後，子華神由電影票房毒藥進化成7千萬票房靈藥，Do姐都居然離巢，而扮演小強嘅馬國明已經成為視帝，但50點收視變成不可能的任務，就連CPRP都唔俾marketer放在眼內。由《男親女愛》到《愛．回家之開心速遞》之間，到底發生過甚麼事？

第1、2集 小慧樂天 冤家聚頭

小慧發夢遭非禮不停大叫，被空中少爺勸止，空中少爺稱呼小慧太太，令她氣結。小慧致電返律師行，發覺多位同事都已離職，秘書Apple說公司正在大地震，當返回律師行時，又發現律師樓已遷往另一層樓。小慧見新office正進行大裝修，自己的房間的面積細了很多，感到非常不滿，James見狀拉小慧往參觀他的房，指她的比較起來已算不錯。說時小慧一個不小心沾到未乾的漆油，遂走入洗手間去清潔。樂天從廁格走出見小慧，剛要開口卻被小慧摑了一巴。樂天看看男廁的標誌，甚為憤怒。

樂天和小慧被CK召見，樂天為被摑表不滿，小慧亦拒絕接受樂天當其助手，結果CK打圓場，二人悻悻然勉強講和。樂天替小慧修理電腦時安裝猛男wallpaper，小慧憤怒。小慧接手處理名DJ Ricky和名女人董美琳糾紛，更代替當事人Ricky接收美琳之代表律師送回的內褲和三級VCD，樂天故意整蠱小慧，要她驗貨。樂天見狀剛打開廁格門，卻見小慧站在面前並一巴摑下。樂天向CK投訴小慧是有心摑他，小慧假扮未習慣新環境向樂天道歉。Apple替樂天療傷，仙姐梅日仙亦勸樂天不要和小慧硬鬥，小慧看到Apple對樂天呵護，出言單打。

小慧又夢到自己打非禮官司，當被告樂天從後抱她時，她即重重的摑了他一巴。CK要小慧接一宗非禮阿婆蘭姑的官司，她一個勁兒走入CK房質問他，然後竟發現被告原來是她在學生時代的夢中情人Herman。樂天認為Herman確曾非禮蘭姑，勸小慧應該搞清楚才決定是否接這宗官司，小慧叫樂天負責跟進蘭姑方面的證據。

樂天到卡拉OK去找蘭姑，她一口咬定Herman確曾非禮她。樂天與卡拉OK女郎在猜枚，遇上警察查牌，才發現她是未成年少女。慧好夢正濃，卻被樂天來電嘈醒要她作擔保。小慧知樂天叫未成年少女陪唱被拉，說要出警告信給他。翌日樂天返工接信，遂向CK解釋只是為工作才往卡拉OK。仙姐勸樂天別再和小慧硬鬥，樂天說要辭職，仙姐向他大數經濟如何不景。

第3、4集 樂天勸慧 慎接官司

樂天返律師行扮勤力，小慧以為警告信對他確有效用。Apple收花，小慧叫她別輕信別人，快快將花丟棄，Apple卻突然發現花是送給小慧，小慧即歡天喜地的將花收起。樂天堅信Herman確曾非禮蘭姑，再勸小慧應慎重考慮是否接這宗官司，小慧說會出三條題目考Herman，任何一條題目只要他的答案是「是」，她都會拒絕接這宗官司。結果Herman答案全答「是」，小慧卻反口依然要接這宗官司。Herman約小慧晚飯，小慧欣然答應。



樂天問Apple借唇膏，然後跟Herman入廁所，故意在他面前塗唇膏，Herman心虛。小慧帶著花束提早下班往赴約，沒料Herman原來對花有敏感，還說花並不是他送的。樂天在各人面前承認自己正是送花人，還大談女人收花的理論，小慧帶著花憤怒出現，要罰樂天加班工作。小慧在法庭攻擊蘭姑因借貸不遂而誣衊Herman，結果勝訴。Herman約小慧晚飯，小慧盛裝赴會。Herman與小慧到赤柱海灘，他突然摟著小慧要吻下去……

樂天突然出現救小慧，Herman原來是空手道高手，將樂天箍在地上，小慧見狀一腳將Herman踢下海。樂天在公司裡高談闊論，小慧尷尬解釋之際，才發現樂天將她講成救命恩人，即叫樂天入其辦公室。小慧拿出一千元，說要補償蘭姑，樂天多番唇舌指錢不夠，結果令小慧將金額加至五千。小慧拒絕由樂天代為送錢，晚上遂往火噴噴卡拉OK找蘭姑。小慧等候多時仍不見蘭姑蹤影，突然遇警察查牌，小慧被當是陪唱女郎拉上警局，樂天往警局擔保小慧。

CK叫小慧踢契，小慧卻踢爆那些無良炒家，原來該屋契正是CK擁有。小慧深夜被嘈雜聲音吵醒，致電往管理處無人接聽，決定落樓投訴。小慧驚覺附近的居住環境極差，向CK提議減月薪三萬以換取他的豪宅「員工宿舍」。小慧要求樂天記下豪宅內所有裝修布置，再訂定英文版租約，方便CK上機前簽署，樂天感為難。樂天通宵完成租約，卻因家中爆水喉，將租約弄濕，而手提電腦亦被燒掉。

第5、6集 樂天中獎 被人獨吞

樂天將一疊漿糊租約交到小慧手中，小慧要樂天五時前將一份完整的租約交出。樂天費盡腦汁都未能將租約辦妥，正想出外落注買馬，被小慧攔截。CK約日仙吃飯順便向她借錢，日仙為難，此時樂天來電叫她代買三T，日仙乘機離開，但CK卻主動替日仙以電話投注，然後繼續游說日仙借錢。日仙將多年積蓄取出，突然樂天又再來電指自己贏了錢叫日仙往馬會收錢，怎知CK乘機獨吞樂天的獎金。樂天以為有獎金，放下租約不理，小慧氣極，CK遂叫日仙另訂租約，要求小慧即時簽署。

樂天請各同事吃魚翅，等候日仙領獎金到來結賬，各人吃飽後都借意先走，樂天等至酒家打烊，也未見日仙到來。日仙交鎖匙及租約給樂天，說出已用廿八萬獎金替他租了半年豪宅。小慧深夜又被吵醒，決定以其人之道還治其人之身，沒料卻被看更誤會是製造噪音的人，小慧惟有收拾行裝搬往豪宅。接著樂天亦搬入，小慧發現便與他爭執起來，小慧突然看見蟑螂出現，對她手起棍落……

小慧接樂天出院，與他約法三章。樂天往廚房找東西吃，不小心令傷口爆裂流血，小慧驚惶失措，樂天將計就計嚇至她半死。各同事問候樂天，小慧心虛，指樂天是被街市七婆的孫女打傷，並體貼的叫樂天休息幾日，日仙看穿小慧，出言試探真偽。樂天把小慧的燕窩統統倒進肚裏，被小慧發現喝住。樂天扮短暫失明，小慧惟有為他煮麵，樂天故意挑剔。Apple扶著樂天在公司裡出入，小慧故意將熱咖啡淋在樂天的手，樂天強裝沒感覺，日仙好心遞燙火膏給他。

小慧煮飯給樂天吃，樂天得寸進尺扮雙手痙攣，小慧惟有餵他吃「殘廢餐」，結果因蟑螂再次出現，令樂天的詭計被識穿，小慧憤怒的以花樽扑樂天的頭。

第7、8集 小慧樂天 同居關係

小慧臨出門看到「小強」的出現，即跳上飯枱不敢下來。小慧致電Apple叫樂天回家救她，James入廁所找樂天。樂天返家，小慧要他晚上買殺蟲水滅蟲。各人奇怪樂天何以有小慧家鎖匙，估計二人可能秘密同居。Apple交還小慧舊居鎖匙，偷聽到她致電提醒樂天買殺蟲水。各同事為小慧與樂天同居竊竊私語，Apple又告訴樂天附近超級市場的殺蟲水大減價。小慧返家，樓下管理員叫她作余太太，小慧急忙澄清，回家更向樂天大興問罪。

Simon交一個包裹給小慧，叫她代轉交樂天，小慧即刻將包裹給日仙，日仙拆開見是三級VCD，小慧尷尬。樂天在電梯遇到其他公司的女職員，被取笑和比他年紀大的上司同居，小慧在廁所內也偷聽到同事說她和樂天，於是叫了樂天一起商量對策。樂天、小慧挾持日仙入會議室，要她向其他同事解釋清楚。樂天邀請各同事到小慧家吃飯，慶祝新居入伙，順帶澄清謠言。James比其他人先到，突然「小強」出現並飛入他的衣服裡，樂天為他找「小強」，二人弄至衣衫不整。

Apple向小慧道歉，又讚她為樂天和James掩飾很偉大。樂天返到公司，James說買了早餐，要分一半給他吃，樂天要James向各同事解釋二人並沒有特殊關係，但James卻愈講愈混亂。男同事誤會樂天是同性戀而避開，樂天要求小慧代為解釋，小慧能夠「甩難」當然拒絕。樂天怪James解釋得不清楚，James卻以韓國泡菜麵打譬喻。Apple向女同事推介面膜，又問樂天她的皮膚是否幼滑，然後各女同事更輪流要樂天摸面，小慧見狀叫樂天入辦公室教訓一番。

小慧返家收到一個大郵包，拆開竟是一些恐怖面具，樂天還從中掏出一件性感泳衣。小慧在包裹中赫然發現一幅父親毛漢文和一個妙齡女郎阮婉的結婚照。當晚，小慧發夢見到父親的婚禮，連聲提出反對時驚醒。一個惹火女子到律師行找小慧，各男同事殷勤招呼，原來她是阮婉。樂天告訴小慧已將她的地址告訴阮婉，小慧即刻趕返家。阮婉跟蹤一男子，發現他捉了街上的流浪貓狗要烹煮，冒險救牠們出生天。小慧接阮婉回家，發現她竟帶來一條蛇……

第9、10集 籌款酒會 抗議皮草

小慧質疑阮婉根本未了解清楚漢文，阮婉卻說來港是要盡媽媽的責任照顧她，小慧堅拒並要阮婉隱瞞身分，又要她別接近樂天。樂天深夜返家見阮婉在，與她暢談甚歡。小慧半夜醒來聽到房外聲響，走出見樂天和阮婉談個不亦樂乎，即上前制止二人。

小慧處理一宗老夫少妻離婚案件，受刺激有感而發，大罵二人沒腦。James見小慧表現失控，即刻拉她離開。朱太到律師行叫小慧翌日將新會章送往籌款酒會，並提醒她必須穿皮草前往。阮婉為小慧穿皮草而與她爭吵，悶悶不樂的綣坐廳中，樂天逗她開心，二人一起煮消夜。阮婉接到救救地球的e-mail，若有所思。樂天告訴小慧要追求阮婉，小慧擔心得夢見二人結婚。

小慧醒來發現阮婉留書取走皮草，惟有硬頭皮不穿皮草前往酒會，朱太見狀亦順理成章罰小慧捐款二千。阮婉出現示威，並說若酒會中客人不脫皮草，她便要裸體抗議。阮婉正要脫去衣服，正在採訪的蕭鐵男情急下將相機交給拍檔米笑娥，再脫下外套往阮婉身上披。

阮婉被拉上警局，報案室內擠滿了來看熱鬧的人。小慧責怪阮婉衝動，並追問皮草的下落。小慧在垃圾站找皮草，阮婉來到向小慧道歉，並說要賠錢給小慧，令她哭笑不得。律師行內各人在談論阮婉的行徑，小慧返來不准各人繼續話題。朱太要小慧代表控告阮婉，索償五百萬，小慧和樂天勸她收回成命。老總責鐵男不應以衫替阮婉遮掩，以致沒相片交差，堅持要解僱他，笑娥要與鐵男共同進退。小慧代朱太發律師信給阮婉，乘機叫她道歉了事。

樂天早起煮早餐，阮婉說要拍照不吃。樂天跟蹤阮婉至影樓，以為她被騙拍裸照，制止攝影師並揮拳相向。笑娥大喊非禮，鐵男衝入與樂天打起來。日仙趕至醫院，才揭發鐵男和樂天也有親戚關係。小慧大動肝火的責怪阮婉一波未平一波又起，又叫她為免賠款必須向朱太道歉。樂天到公園安慰阮婉。小慧勸朱太息事寧人，並叫阮婉當面向她道歉，沒料阮婉竟然帶來噴漆，樂天上前阻止，混亂間竟將噴漆誤噴小慧，令她滿面紅油。

第11、12集 硬着心腸 拒理阮婉

小慧被阮婉激得七竅生煙，堅持要她向朱太道歉。樂天深夜拍小慧房門說阮婉失蹤了，小慧懶理。律師行各人在議論小慧大難臨頭，應與阮婉劃清界線，小慧叫樂天別亂講她與阮婉的事，而樂天只擔心阮婉的下落。老總罰鐵男整理雜誌社的相片，笑娥落力相助，阮婉再登門造訪，要求二人暫時收留。笑娥與阮婉傾談間覺相當投契，頓成好友。



阮婉和笑娥往髮型屋等候朱太出現，被髮型師當「水魚」，竟要二人付款八千多元埋單，阮婉惟有急召樂天打救。樂天勸阮婉回家，阮婉卻說先要解決問題。樂天恫嚇小慧治安差兇案頻生，恐防阮婉在外會遇變態殺手，小慧口硬心軟。



小慧和日仙往保險箱提取多年儲蓄的珠寶金飾，說要變賣幫阮婉賠款予朱太，日仙被小慧的說話搞糊塗了。小慧約朱太談論入稟索償之事，極力游說她作庭外和解，減價收下百五萬了事，未料朱太卻另聘曾是小慧手下敗將的鮑一柱為代表律師，小慧氣憤的將布扯下，潑得二人一身是茶，然後嬉皮笑臉的賠個不是……



小慧與阮婉興奮地大談對朱太及Alex拉布事件，樂天卻擔心阮婉被告的事。小慧被原子筆劃傷臉，堅持要入院留醫。James與Alex商量將案件延期不果，叫樂天催小慧出院。樂天在醫院碰到穿戴密實的朱太，卻一時未能把她認出。



日仙、James往小慧家一起研究案情，小慧只擔心面上傷疤。樂天和日仙約鐵男與笑娥，要二人發揮狗仔隊精神。小慧上庭前「封咀休養」，即使Alex走來撩事鬥非都忍不反駁。鐵男扮送花欲偷拍朱太，卻被巡查的護士和保安員拆穿。



Alex臨上庭提議小慧以百五萬和解，小慧一口答應。笑娥扮護士以為一定可以瞞天過海，可惜仍然被識穿。鐵男看到一堆清潔用品，靈機一觸扮成清潔工人，結果給他拍得朱太被打傷的照片。



樂天在庭上多番阻止小慧答應和解，法官決定暫時休庭。鐵男趕到法庭交出朱太的相片，小慧衝入男廁大罵Alex，拆穿朱太受傷根本不能出庭作證的事實，Alex當堂語塞，大叫害怕……

第13、14集 偷拍照片 有價有市

小慧贏了官司請吃火鍋，卻又怕影響面上傷口，Alex代表朱太向小慧以廿萬代價索回照片，小慧說要先徵求照片的主人意見。樂天到雜誌社找鐵男，說要替朱太取回照片。老總偷聽到鐵男拍得朱太被毆照片，立即升他為首席記者，並要預留封面刊登朱太的新聞，鐵男頓感左右為難。



小慧將朱太的照片交回鐵男，樂天正要向鐵男索取朱太的照片，小慧卻追出告訴鐵男朱太出價買回相片，樂天被拆穿為錢出賣鐵男。鐵男在街上被朱太挾持上車，原來她是要求鐵男取回被偷拍的相片，朱太聲淚俱下地說自己不能跟丈夫離婚，鐵男同情朱太，遂將照片無條件交回朱太。鐵男告訴老總已將照片還給朱太，老總大怒解僱鐵男，笑娥亦跟隨鐵男向老總辭職。



眾人到小慧家吃火鍋，讚揚鐵男有良心，寧願失業都將照片還給朱太，不像樂天混水摸魚乘機敲詐，此時眾人發現朱太上電視，鐵男恍然大悟，始知受朱太所騙。日仙塞錢給鐵男，樂天將錢搶去，指日仙偏心，日仙乘機要樂天介紹工作給鐵男。鐵男發現笑娥在茶餐廳當「企堂」，覺連累了她，笑娥安慰他。



阮婉和小慧打掃滅蟲，阮婉將樂天房况的鹹濕雜誌全部丟掉。樂天在房裏將撕爛的裸女海報重新拼貼，突然日仙來電，追問有關替鐵男找工作的事，樂天像想到了甚麼，欣然答應日仙盡快辦妥。樂天介紹鐵男替一本男性讀物當記者，雜誌的老總更讓鐵男即時出外採訪。原來樂天介紹鐵男替一本色情刊物當記者，鐵男看見色情架步况一大堆私鐘女郎，當堂連黃膽水也嘔清，結果惟有辭職。日仙怪責樂天介紹鐵男到色情雜誌社工作。



鐵男找笑娥訴苦，卻遇一位出口成文的老伯，送他一本內有招聘廣告的雜誌。鐵男往應徵，在雜誌社樓下遇一位阿嬸被騙，好心的要替她報警。鐵男搭電梯卻遇壞，見一位阿伯趕送貨又走不動，遂連人帶貨一起揹爬樓梯。鐵男見雜誌社老總原來正是餐廳的老伯夏浪，才知之前遇到的都是試探他的雜誌社老臣子。

第15、16集 鐵男誓言 救回良朋

鐵男告訴日仙找到了新的記者工作，但薪金卻只得五千元。樂天要鐵男請吃飯慶祝找到新工作，被小慧指他cheap。鐵男首日上班，不大習慣雜誌社的工作風格。鐵男接到採訪中國文物展任務，被行家取笑。艷星朱琪出現文物展，勁哥卻叫鐵男只須專心拍攝文物。鐵男遞上一張朱琪挨在古董花瓶的照片給勁哥，卻被指照片賣弄肉體。



鐵男送最新一期雜誌給律師行各人閱讀，相約各人晚飯給予意見，鐵男叫小慧務必出席給予意見。小慧細讀良朋雜誌，看竟然睡了。律師行各人大彈良明雜誌，奇怪小慧何以遲遲未出現。鐵男徵詢小慧意見，她坦白遲到乃因睡了。



笑娥支持鐵男，答應讀畢整本良朋雜誌再給予鐵男意見。鐵男拆穿笑娥講大話，十分氣憤。鐵男看見餐廳中人人手中有一本良朋雜誌，以為笑娥為表支持自掏腰包買書派街坊。鐵男看到雜誌十分暢銷，興奮的返雜誌社努力工作，並要斬料加慶祝。各界傳媒在雜誌社樓下採訪，鐵男才發現原來雜誌社要結業。日仙帶鐵男往求籤轉運，鐵男竟跌得一地是籤。樂天代鐵男解說他求得的籤語，胡說一通被小慧質疑。James指鐵男為人耿直，一定會得到好報應。夏浪問雜誌社各人有何打算，說自己正打算往當大廈看更。Alex上門說是代表債權人負責所有清盤工作，鐵男和良朋各同事找小慧徵詢法律意見。



夏浪覺得小慧的名字面善，漏夜返雜誌社找尋過期雜誌。夏浪問小慧可記得小時曾投稿往雜誌社，小慧答應代表良朋雜誌社與債權人交涉。小慧與樂天出席監管清盤過程，刻意為難Alex，結果成功令債權人蕭先生答應寬限雜誌社的結束日期。



鐵男發誓不讓良朋輕易結業，要搞盡腦汁進行改革。良朋各職員和蕭先生會面，鐵男發表他的一番改革大計，令眾人悶得不停打呵欠，蕭先生更一惱要離去。夏浪與其他同事見狀即發表他們早已度好的改革方案，除改掉「良朋」的名字，更將內容改得面目全非，蕭先生聽後甚為滿意，各人開慶祝會。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載