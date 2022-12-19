男親女愛｜楊茜堯21歲青澀樣出土 網民：以前幾自然幾順眼靚女

2000年TVB劇集《男親女愛》深受觀眾喜愛，當年更創下最高50點收視紀錄，除咗成為神劇之一，「余樂天」黃子華與「Miss Mo毛小慧」鄭裕玲亦成為經典銀幕情侶。日前有眼利網民喺劇中發現視后楊茜堯嘅身影，唔少網民都指佢當年外貌清澀又眉清目秀。

當年仲未上位做女主角嘅楊茜堯，喺唔少劇集飾演閒角，而佢就喺《男親女愛》飾演一名心靈慰藉中心接待員，與子華神有對手戲。當時只有21歲嘅楊茜堯外貌清澀又眉清目秀，唔少網民都表示唔認得佢，只係認得佢把聲。多年嚟楊茜堯都被指有整容之嫌，仲話佢個鼻越來越高而且鼻頭離奇增長向上翹，所以唔少網民都話外貌未升級嘅佢仲靚女，例如「當年男親女愛楊怡真是好靚女好靚女」、「以前出道樣子仲靚​​」、「當年未整個樣好過依家」、「以前幾自然幾順眼靚女，唔整好過整」及「我覺得佢最靚係大唐雙龍傳…」等等。

出身藝員訓練班

現年43歲嘅楊茜堯喺1999年參加藝員訓練班，畢業後就喺《萬千星輝賀台慶》擔任歡樂小姐，之後就被睇中開始參與劇集拍攝。楊茜堯喺拍劇初期飾演路人甲居多，不過佢仍然默默耕耘，直至喺《婚前昏後》中飾演張可頤細妹而開始被人留意。多年嚟楊茜堯有唔少經典角色，例如《賭城風雲》Mimi、《溏心風暴之家好月圓》孫皓月、《宮心計》麗妃及《On Call36小時》魚仔等等，更憑《名媛望族》康子君一角勇奪視后寶座，成為無綫當家花旦之一。佢喺拍攝《On Call 36小時》時被同劇嘅羅子溢力追，譜出姐弟戀。婚後楊茜堯開始減少幕前演出，並誕下大囡「小珍珠」Hera及細仔Eden。