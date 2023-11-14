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娛樂
2023-11-14 10:00:00

男韓即地獄！？｜與王雍泰和羅允芝挑戰食牛睪丸 Alton王智德面有難色高呼好臭

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Alton曾在韓國居住3個月，並於學過兩個月韓語。

Alton曾在韓國居住3個月，並於學過兩個月韓語。

MIRROR成員王智德(Alton)、羅允芝(Giann)及王雍泰(Nicky)主持的全新ViuTV節目於昨晚開播，對女士來說，韓國是一個充滿化妝品、時裝和café的天堂，但對同行的男伴而言，韓國等於落地獄！這番說話是事實，抑或是偏見？節目希望透過六方面包括「食、玩、買、景、cp值和文化」證明「男韓非地獄」。而三位主持將會體驗不同的旅遊行程，透過抽籤和遊戲競賽決定誰可享受「天堂」，誰要落「地獄」。

Alton曾在韓國居住3個月，並於學過兩個月韓語。 Alton曾在韓國居住3個月，並於學過兩個月韓語。 Alton曾在韓國居住3個月，並於學過兩個月韓語。

曾居留韓國3個月

昨晚(13)首播的一集，3位主持抵達韓國機場便要進行第一次抽籤，但只有兩個人預先安排的專車。最終決定以「包揼定輸贏」，落敗的Alton要迫坐一般列車進入市區。幸好他擁有在韓國居住過3個月的經驗，可順利解決交通問題。在繁忙的列車站裏，Alton不忘搞笑自誇：「有九成嘅人可能覺得，因為依家係繁忙時段所以咁多人。等我代表另外嗰一成嘅人講一句，我懷疑啲人聚集喺到嘅原因係因為我。」

王智德(Alton)、羅允芝(Giann)及王雍泰(Nicky)要買牛睪丸。 王智德(Alton)、羅允芝(Giann)及王雍泰(Nicky)在節目中要食牛睪丸。 王智德(Alton)、羅允芝(Giann)及王雍泰(Nicky)買牛睪丸勁尷尬。 王智德(Alton)、羅允芝(Giann)及王雍泰(Nicky)買牛睪丸勁尷尬。

王雍泰羅允芝豁達食牛睪丸

第一日，3位主持去馬場洞畜產市場品嚐最高級的韓牛，而曾經學過韓語的Alton被逼成為翻譯擔當，被要求與兩位拍檔用韓文購買，Alton雖表現尷尬，仍能成功購入「地獄級的牛睪丸」。製作組決定透過接龍遊戲決定誰要品嚐秘製牛睪丸，Nicky首當其衝，成為首個初嚐牛睪丸的主持，接著是Ginnazxab 最後輪到Alton時，他不禁驚嘆兩位主持竟能如此豁達，反觀他自己卻食到口震震兼面容扭曲，再三強調「唔okay！」，他表示，可以咬但吞不下，勉強吞嚥後，高呼：「個口好臭！」。事後，他們請現場的韓國青年試食，連當地人也大表難頂。

 

Alton、Ginna和王雍泰玩接龍決定誰先吃牛睪丸。 秘製五香牛睪丸。 秘製五香牛睪丸。 Alton勉強吞下秘製五香牛睪丸。 Alton看到秘製五香牛睪丸，面有難色。 Alton勉強吞下秘製五香牛睪丸。
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