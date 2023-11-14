男韓即地獄！？｜與王雍泰和羅允芝挑戰食牛睪丸 Alton王智德面有難色高呼好臭

由MIRROR成員王智德(Alton)、羅允芝(Giann)及王雍泰(Nicky)主持的全新ViuTV節目於昨晚開播，對女士來說，韓國是一個充滿化妝品、時裝和café的天堂，但對同行的男伴而言，韓國等於落地獄！這番說話是事實，抑或是偏見？節目希望透過六方面包括「食、玩、買、景、cp值和文化」證明「男韓非地獄」。而三位主持將會體驗不同的旅遊行程，透過抽籤和遊戲競賽決定誰可享受「天堂」，誰要落「地獄」。

曾居留韓國3個月 昨晚(13日)首播的一集，3位主持抵達韓國機場便要進行第一次抽籤，但只有兩個人預先安排的專車。最終決定以「包揼定輸贏」，落敗的Alton要迫坐一般列車進入市區。幸好他擁有在韓國居住過3個月的經驗，可順利解決交通問題。在繁忙的列車站裏，Alton不忘搞笑自誇：「有九成嘅人可能覺得，因為依家係繁忙時段所以咁多人。等我代表另外嗰一成嘅人講一句，我懷疑啲人聚集喺到嘅原因係因為我。」