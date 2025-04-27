畢列谷巴為Gigi Hadid慶祝30歲生日 閃閃金戒指惹訂婚傳聞

荷李活50歲男星畢列谷巴(Bradley Cooper)，近日傳出他與30歲模特兒Gigi Hadid已經訂婚。據美國傳媒報道，畢列谷巴前晚在紐約慶祝Gigi的30歲生日，同場還有一眾名人。
生日派對上，Gigi以其簡約時尚造型亮相，身穿低胸白色無袖緊身背心，搭配黑色皮褲和高跟鞋，完美展示她的模特兒身材。最引人注意的是，她的左手無名指上那枚閃閃發光的金戒指，這枚戒指立刻引發她與畢列谷巴訂婚的傳聞。
其實早在2023年末，兩人就曾被發現共進晚餐，當時就開始約會的傳聞。據報道，他們是在朋友和孩子的生日派對上認識的，似乎是一段浪漫的邂逅。
畢列谷巴和前模特兒女友Irina Shayk，育有一位7歲的女兒；而Gigi則與前男團One Direction成員Zayn Malik，育有一位4歲的女兒。兩位父母的身份使得他們的關係更加圓滿，讓人不禁想像這個新組合會帶來怎樣的家庭氛圍。
不過，Gigi在與畢列谷巴分手後，曾與50歲的萊昂納多·迪卡普里奧約會，這樣的戀情歷程，也為她的感情生活增添了不少話題。畢列谷巴與Gigi的關係究竟會如何發展，會否走入婚姻殿堂，隨著兩人感情持續升溫，究竟是愛情的甜蜜，還是婚姻的承諾，一切都讓觀眾充滿期待。