畢列谷巴為Gigi Hadid慶祝30歲生日 閃閃金戒指惹訂婚傳聞

荷李活50歲男星畢列谷巴(Bradley Cooper)，近日傳出他與30歲模特兒Gigi Hadid已經訂婚。據美國傳媒報道，畢列谷巴前晚在紐約慶祝Gigi的30歲生日，同場還有一眾名人。

生日派對上，Gigi以其簡約時尚造型亮相，身穿低胸白色無袖緊身背心，搭配黑色皮褲和高跟鞋，完美展示她的模特兒身材。最引人注意的是，她的左手無名指上那枚閃閃發光的金戒指，這枚戒指立刻引發她與畢列谷巴訂婚的傳聞。