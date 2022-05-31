畢列谷巴自導自演新片Maestro 演傳奇作曲家後生做到老

畢列谷巴（Bradley Cooper）繼《星夢情深》相隔4年後再執導演筒，自編自導自演傳記電影Maestro，剛剛公開首輪劇照及現場花絮。電影講述《夢斷西城》傳奇作曲家Leonard Bernstein嘅生平，除音樂成就以外，Leonard與妻子Felicia Montealegre（《超犀女王》Carey Mulligan飾演）長達25年嘅婚姻生活，亦係電影主要骨幹。

Bradley Cooper年頭與金像男星Mahershala Ali為Variety進行對談時，提到大導演史提芬史匹堡4年前搵佢主演Maestro。佢當時剛剛完成《星夢情深》，唔想只做幕前演出，希望繼續執導及撰寫劇本，所以向大導提出俾佢參與創作。最後因為史匹堡忙於其他電影，無閒顧及Maestro而將成個project交俾Bradley Cooper，自己退居監製一職。

Bradley曾夢想做指揮家

席間Bradley提到自己自小有個指揮家夢，雖然未能成為指揮家，不過可以飾演傳奇音樂家Leonard Bernstein算係完成夢想！Maestro故事橫跨Leonard生平幾十年，由後生演到老，Bradley Cooper又要演又要導，公布嘅劇照見佢著住戲服掌鏡，轉頭又要去返鏡頭前演戲，認真忙碌！

現實中Leonard隱瞞同性戀身份

現實中Leonard Bernstein與影星妻子Felicia 關係複雜。Leonard早期隱瞞自己同性戀，與Felicia婚後育有3個仔女，後來唔想再隱瞞而離婚，不過得知Felicia患病後，Leonard重回Felicia身邊貼身照顧。Carey Mulligan飾演嘅Felicia都唔易演，相知相戀多年，要面對丈夫中途轉性，由情人家人變知己閏蜜，心胸細啲都搞唔掂。

特技化妝變老認唔出Bradley

劇照當中仲有Bradley扮演嘅老年Leonard ，靠特技化妝幫手易容，差啲認唔出滿頭白髮嘅老人家係Bradley Cooper！電影仍然拍攝中，出品方Netflix高層Scott Stuber大讚Bradley Cooper同Carey Mulligan係優秀演員，又大sell電影落重本做特效化妝及演出音效，戲未拍完已經開始造勢！

人物傳記片，尤其係「易容級」演法，向來受奧斯卡青睞，加上Cooper處男執導《星夢情深》全球票房大收4億3600萬美元，又獲得奧斯卡最佳電影、最佳男主角及最佳改編劇本等多項提名，難怪Netflix對Cooper二次執導作品Maestro寄予厚望。

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