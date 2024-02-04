畢彼特向安祖蓮娜 追討39億葡萄園業權

荷李活影星畢彼特(Brad Pitt)和安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)，於法國南部普羅旺斯共同擁有一座葡萄園(Château Miraval)。但他們離婚後，安祖蓮娜祖莉她的所擁有的業權，出售給俄羅斯伏特加公司老闆Yuri Shefler，這引發了畢彼特提出訴訟，向前妻追討價值5億美元(約39億港元)的業權。

畢彼特、安祖蓮娜祖莉於2014年在這座酒莊舉行婚禮，畢彼特當時決定將葡萄園10%的業權，贈予安祖蓮娜祖莉，夫妻倆人各擁有50%業權。至2019年兩人離婚，安祖蓮娜祖莉將葡萄園所有業權出售，畢彼特因此提出民事訴訟，聲稱安祖蓮娜祖莉在未經他同意的情況下，出售共同擁有的葡萄園業權是無效交易，他仍應擁有葡萄園60%股份。他又稱，安祖蓮娜祖莉在未經他同意的情況下，出售他們共同擁有的業權，並要求償還他原本應有的60%業權。