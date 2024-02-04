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娛樂
2024-02-04 15:57:04

畢彼特向安祖蓮娜 追討39億葡萄園業權

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生活

畢彼特向前妻安祖蓮娜追討39億葡萄園業權。

荷李活影星畢彼特(Brad Pitt)和安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)，於法國南部普羅旺斯共同擁有一座葡萄園(Château Miraval)。但他們離婚後，安祖蓮娜祖莉她的所擁有的業權，出售給俄羅斯伏特加公司老闆Yuri Shefler，這引發了畢彼特提出訴訟，向前妻追討價值5億美元(39億港元)的業權。

 

畢彼特、安祖蓮娜祖莉於2014年在這座酒莊舉行婚禮，畢彼特當時決定將葡萄園10%的業權，贈予安祖蓮娜祖莉，夫妻倆人各擁有50%業權。至2019年兩人離婚，安祖蓮娜祖莉將葡萄園所有業權出售，畢彼特因此提出民事訴訟，聲稱安祖蓮娜祖莉在未經他同意的情況下，出售共同擁有的葡萄園業權是無效交易，他仍應擁有葡萄園60%股份。他又稱，安祖蓮娜祖莉在未經他同意的情況下，出售他們共同擁有的業權，並要求償還他原本應有的60%業權。

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兩人卡2004年拍攝電影《史密夫決戰史密妻》而相戀。

畢彼特、安祖蓮娜祖莉兩人2004年因拍攝電影《史密夫決戰史密妻》而相戀，情侶關係維續了10年時間，直至20148月結婚。但他們的在結婚25個月後就分手，2019年正式離婚。據安祖蓮娜祖莉稱，畢彼特曾在私人飛機上對她和孩子們動粗，又在私人飛機上，向她和孩子噴灑葡萄酒和啤酒，以及毆打。畢彼特當時否認前妻的指控，美國聯邦調查局曾對此事進行調查，但最終沒有對畢彼特提出攻擊指控。

生活

兩人結婚25個月，即傳出分手。

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