畢彼特 Ariana Grande 安德魯加菲觀戰 溫布頓變身荷李活

美國編劇工會與演員工會罷工，荷李活影業停擺，一眾影星趁空餘時間去晒睇溫布頓網球賽男單決賽，由世界排名第1、2位的艾卡拉斯(Carlos Alcaraz)對祖高域(Novak Djokovic)，激戰近5小時，結果艾卡拉斯以盤數3：2勝出。賽事吸引一眾荷李活大星觀看，包括正在英國拍片的畢彼特(Brad Pitt)及名導友人佳烈治(Guy Ritchie)，還有同樣在英國拍攝電影《女巫前傳》(The Wicked)的樂壇天后Ariana Grande及片中拍檔《柏捷頓家族：名門韻事》男星Jonathan Bailey。Ariana被影到手上沒有婚戒，即傳出與老公Dalton Gome婚變。

Marvel 英雄會 溫布頓場內仲有另一奇景，就是雲集了Marvel超級英雄。包括坐在Ariana隔離的第2代蜘蛛俠安德魯加菲(Andrew Garfield)、「洛基」Loki湯希丹斯頓(Tom Hiddleston)及「狼人」曉治積曼(Hugh Jackman)。上一代占士邦英國男星丹尼爾基格(Daniel Craig)與女星太太Rachel Weisz坐在王室座位，兩人更與王妃凱特交談。另外Apple TV劇集《高空歷劫7小時》男星Idris Elba與《使女的故事》女友Zawe Ashton也到場欣賞賽事。