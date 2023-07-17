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娛樂
2023-07-17 20:23:36

畢彼特 Ariana Grande 安德魯加菲觀戰 溫布頓變身荷李活

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呢張相你搵到幾多位星？Loki湯希丹斯頓、安德魯加菲、Ariana Grande、Jonathan Bailey。後排有金宇彬同Angelababy。

呢張相你搵到幾多位星？Loki湯希丹斯頓、安德魯加菲、Ariana Grande、Jonathan Bailey。後排有金宇彬同Angelababy。

美國編劇工會與演員工會罷工，荷李活影業停擺，一眾影星趁空餘時間去晒睇溫布頓網球賽男單決賽，由世界排名第12位的艾卡拉斯(Carlos Alcaraz)對祖高域(Novak Djokovic)，激戰近5小時，結果艾卡拉斯以盤數32勝出。賽事吸引一眾荷李活大星觀看，包括正在英國拍片的畢彼特(Brad Pitt)及名導友人佳烈治(Guy Ritchie)，還有同樣在英國拍攝電影《女巫前傳》(The Wicked)的樂壇天后Ariana Grande及片中拍檔《柏捷頓家族：名門韻事》男星Jonathan BaileyAriana被影到手上沒有婚戒，即傳出與老公Dalton Gome婚變。

Ariana除下婚戒，與男星Jonathan Bailey好親密。

Ariana除下婚戒，與男星Jonathan Bailey好親密。

一圖睇晒，Ariana唔鬧婚變至奇。

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安德魯加菲緊張到個樣好趣怪。

安德魯加菲緊張到個樣好趣怪。

畢彼特拍緊賽車片，傳媒話佢「回春」，唔似59歲。

畢彼特拍緊賽車片，傳媒話佢「回春」，唔似59歲。

後面安德魯「指指貢」，邪神Tom Hiddleston睇到舉晒手。

後面安德魯「指指貢」，邪神Tom Hiddleston睇到舉晒手。

占士邦丹尼爾基格同老婆睇到好肉緊。

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戴咗眼鏡差啲認唔到係狼人曉治積曼。

戴咗眼鏡差啲認唔到係狼人曉治積曼。

《高空歷劫7小時》男星Idris Elba。

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王妃凱特一家人睇比賽兼宣傳大使。

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艾卡拉斯打敗祖高域贏得首個溫布頓冠軍。

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Marvel英雄會

溫布頓場內仲有另一奇景，就是雲集了Marvel超級英雄。包括坐在Ariana隔離的第2代蜘蛛俠安德魯加菲(Andrew Garfield)、「洛基」Loki湯希丹斯頓(Tom Hiddleston)及「狼人」曉治積曼(Hugh Jackman)。上一代占士邦英國男星丹尼爾基格(Daniel Craig)與女星太太Rachel Weisz坐在王室座位，兩人更與王妃凱特交談。另外Apple TV劇集《高空歷劫7小時》男星Idris Elba與《使女的故事》女友Zawe Ashton也到場欣賞賽事。

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