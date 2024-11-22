異形｜前傳劇集《異形：地球》明年上架 首支預告率先曝光

殿堂級科幻驚悚鉅作《異形》宣布將破天荒推出全新前傳劇集《異形：地球》（Alien: Earth），並由艾美獎及金球獎得主﹑《潛能異士》（Legion）及《雪花高離奇命案》（Fargo）創作人諾亞豪利（Noah Hawley）擔任製作，首支預告及海報已率先曝光，重現窒息般恐怖感。《異形》系列首部劇集《異形：地球》將於2025年Disney+ 獨家上線。

《異形：地球》把《異形》的故事背景從外太空拉回2120年的地球，揭開異形在地球的「生命痕跡」：一艘神秘的太空船墜落地球，被一名年輕女子及一群「雜牌軍」在殘骸中找到出乎意料的重大發現— 一個比任何恐怖想像都兇殘﹑摧毀性的生物。他們所做的每一步都將改變所在﹑所知的地球，他們必須為生存而戰，正面地球上的致命威脅。劇集由《別擔心親愛的》（Don’t Worry Darling）影視新血Sydney Chandler領銜主演，並雲集多個國際級演員，包括Alex Lawther﹑Timothy Olyphant及Essie Davis共同演出。 《異形》系列最新電影﹑全球票房衝破3.5億美元的年度荷李活大作《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus）亦將於11月21日Disney+串流上架，觀眾可以無限重溫。