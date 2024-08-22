異形：羅穆盧斯｜女主角Cailee Spaeny致敬薛歌妮韋花 導演堅持實體道具重現異形迫真震撼感

《異形：羅穆盧斯》(Alien: Romulus)於上周四(15/8)上映後大獲好評，更獲爛番茄觀眾86%高分好評。《異形：羅穆盧斯》由《禁室殺戮》(Don't Breathe)驚悚鬼才導演費德亞發拉斯(Fede Alvarez)執導，今次他幾乎捨棄了綠幕特效，堅持實景拍攝，透過逼真的場景和異形實體道具，打造出一個令人窒息的異形宇宙，帶領觀眾身歷其境，重現影史驚懼經典！

從最近公開的幕後製作片段所見，頂尖特效公司 Legacy Effects的團隊讓《異形：羅穆盧斯》中的異形做成像是來自原版電影的模樣，當中有全尺寸、全機械玩偶版異形，大約八英尺高且身形非常瘦削。另一個是重量更輕、尺寸相同的機械玩偶版異形，由一人控制做出更快速的動作。另外兩個異形是附在特技替身服裝上的機械玩偶異形頭，每個實體道具也製作得十分細緻，迫真又震撼！