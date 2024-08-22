異形：羅穆盧斯｜女主角Cailee Spaeny致敬薛歌妮韋花 導演堅持實體道具重現異形迫真震撼感

《異形：羅穆盧斯》(Alien: Romulus)於上周四(15/8)上映後大獲好評，更獲爛番茄觀眾86%高分好評。《異形：羅穆盧斯》由《禁室殺戮》(Don't Breathe)驚悚鬼才導演費德亞發拉斯(Fede Alvarez)執導，今次他幾乎捨棄了綠幕特效，堅持實景拍攝，透過逼真的場景和異形實體道具，打造出一個令人窒息的異形宇宙，帶領觀眾身歷其境，重現影史驚懼經典！
從最近公開的幕後製作片段所見，頂尖特效公司 Legacy Effects的團隊讓《異形：羅穆盧斯》中的異形做成像是來自原版電影的模樣，當中有全尺寸、全機械玩偶版異形，大約八英尺高且身形非常瘦削。另一個是重量更輕、尺寸相同的機械玩偶版異形，由一人控制做出更快速的動作。另外兩個異形是附在特技替身服裝上的機械玩偶異形頭，每個實體道具也製作得十分細緻，迫真又震撼！
由「異形之父」金獎大導列尼史葛(Ridley Scott)監製的《異形：羅穆盧斯》，上映獲叫好叫座，成為費德亞發拉斯再創事業高峰的代表作，費德說：「作為《異形》系列粉絲，我盡量使用實景及實體道具來製造最迫真的異形驚懼效果！」《異形：羅穆盧斯》選角方面也同樣獲讚，起用26歲上位青春女星佳莉絲柏妮(Cailee Spaeny)飾演女主角穎(Rain)，去年她憑《貓王與我》(Priscilla)獲頒威尼斯影后，而在口碑作《美帝崩裂》(Civil War)中亦有出色表現，今次飾演臨危不亂對抗異形的強悍女戰士，正是致敬薛歌妮韋花(Sigourney Weaver)在《異形》四部曲飾演的經典女主角Ripley。佳莉坦言飾演穎時是效法薛歌妮韋花，去除以往女性在荷李活恐怖片中陳腔濫調的驚恐反應，佳莉片中的性感演出、穿太空衣及回到休眠狀態，也會令人想起《異形》系列中的薛歌妮韋花 。