異形：羅穆盧斯｜盤點異形物種 設計背後藏有大量性暗示

由列尼史葛(Ridley Scott)監製、鬼才導演費德亞發拉斯(Fede Alvarez)執導的大熱新片《異形：羅穆盧斯》(Alien: Romulus)，上映後引起網民討論，更滿足廣大異形粉絲，今次出現嚇爆膽的異形物種，核突程度比以往異形有過之而無不及。 其實，異形設計背後流露不少性暗示，今次《異形：羅穆盧斯》亦不例外，從異形破繭到成形，不難令觀眾聯想起男女性器官。《異形》系列加入大量「性」元素，適逢「抱面體」今集回歸，解釋了這經典怪物的起源，「抱面體」的外觀是從女性生殖器取得靈感，抱住宿主後還會用尾巴箍緊對方的頸部，並伸出管狀物體插入宿主口部及塞進喉嚨，驚慄得來亦充滿性侵犯的意味。經「抱面體」植入胚胎至宿主後，「破胸體」繼而從宿主破肚而出，而這個尺寸跟畫面，跟男性勃起時的狀態非常相似。至於異形蛋的概念，同樣是來自陽具，異形蛋在翻開了表皮後，更會流出迷之汁液！數到《異形》系列的經典「主角」Xenomorph，其又長又硬的頭部是啟發自男性生殖器，但對比起參考原畫《Necronom IV》的露骨設計，正式採用版本已經過修改。

《異形》首部電影於1979年上映，45年來已成為殿堂級經典電影系列，當中的最血腥殘暴、攻擊能力超強的不明生命體一般統稱異形Alien，但異形其實有不同物種，更有專屬名字，而最常見的Xenomorph異形是成年異形，並經過由Ovomorph異形蛋、Facehugger抱面體，到Chestburster破胸體再到年輕的Drone工蜂異形演變而來。 Xenomorph 異形 由《異形》第一集最早登場兼系列中最常見的異形；成年異形Xenomorph是已故藝術家 H. R. 吉格 H. R. Giger 前衛又神祕的的經典詭異設計，獨特的超現實主義異形外觀，結合了男性陽具形態的性徵及人體元素，除獲奧斯卡最佳視覺效果奬，也成為影史上最經典恐怖角色之一。異形的身體熱量能調節到接近身邊環境氣溫，避免被人類發現，特殊血液具有極強的腐蝕性，能以驚人速度融化幾乎任何血液觸碰到的物質。

Xenomorph 異形

Ovomorph 異形蛋 高約70cm到100cm外層為堅硬的淺啡色物質，由異形皇后產下的卵，內部藏有異形幼年「抱面體」，當感應到周遭有熱度與震動時，卵體頂端就會打開讓「抱面體」彈出進行襲擊。

Ovomorph異形蛋

Facehugger 抱面體 外型像一隻擁有四對肢節和長尾蠍子，嘴巴部分設計得像女性陰唇，充滿性暗示。體型十分細小而輕，移動速度極快，可以輕易追上人類。牠們融合了甲殼類動物、蜘蛛類動物和蛇形動物的特徵，帶有致命的酸性血液，以四對肢節和長尾令人窒息的抓地力，迅速吸住可以被寄生的生物身體上，同時吐出麻醉物讓寄生體沉睡，並用自己的生殖器把異形胚胎植入宿主的體內，會持續向寄生體提供適當的氧氣和正常生存的基本條件，直至胚胎成長到一定程度，之後「抱面體」就會乾掉死去。

Facehugger抱面體

Chestburster 破胸體 是仍未發育完全的異形生存體，十分脆弱只有前顎骨比較堅硬的部分可以作攻擊之用，走動像蛇一般爬行。能在宿主體內破胸而出，而從宿主身體脫離時，牠的高度還不到61厘米，但是牠們會極速成長，在幾個小時內便會成長到比成年人還要更巨大的大小。

Chestburster破胸體

Drone 工蜂異形 高約8尺、體重約300至400磅，是年輕期的Xenomorph，異形成長的第四階段，也是族群中最低階層，擔任異形巢穴中的工人，負責建造巢穴設施與搬運異形卵等雜物，但亦是優秀的殺手。牠們在人類體內孵化而得到人類基因，能用雙腳直立行走，懂得利用伏擊戰術暗殺敵人，並擁有自我犧牲而為群體利益着想的思想、團體合作精神的邏輯思維。估計智商在人類之上，能噴出強酸攻擊敵人，生存目的是戰鬥與繁殖。

Drone工蜂異形

Alien Queen 異形皇后 異形族群的領導者，有強大的學習能力，可以同時指揮命令其他異形各種不同的工作。為擴張異形的勢力，增加族群數目，「異形皇后」無時無刻都在自己的巢穴產卵，在逼不得已的情況下，更能卸下巨大的產卵管投身戰鬥狀態。擁有龐大的體型及力量、堅硬的外骨骼與鋒利的利爪。

Alien Queen異形皇后

Runner 信使異形 在狗寄生體破體而出，用四肢來跑動的異形，力量較小但比「人形異形」更為敏捷、快速，也可以在天花板或牆壁之間自由移動。主要工作是巡邏與戰鬥時的游擊角色，利用噴出的強酸血液，擊退敵人。

Runner信使異形

Newborn 新生異形 新生異形由異形皇后胎生，擁有人類的雙眼、鼻、子宮以及人類基因。牠們可以直接用子宮，在體內繁殖下一代異形。力量強大，曾一擊擊殺異形皇后。

Newborn新生異形

Hammerpede 鐵鎚蟲 出現於《普羅米修斯》的長形爬蟲類生身，30至40吋長，皮膚透明，體型十分細小擁有全身肌肉，可以靈活地鑽進衣服及輕鬆勒住別人脖子窒息而死。具有強酸性血液，能夠在幾秒鐘內快速地再生被切斷的部位。「鐵鎚蟲」可說是「抱面體」的始祖，概念同樣來自性器官。

Hammerpede鐵鎚蟲

Trilobite 三葉蟲 外形與章魚類似，成長速度極快，擁有抱面體攻擊能力，直接壓在工程師身上植入胚胎，揭開誕生異形的起源。

Trilobite三葉蟲

Deacon 執事異形 從人類女性子宮誕生的「章魚胚胎」在工程師體內迅速繁殖的異形，跟Xenomorph 異形相似，被形容為初代異形。

Deacon執事異形

Neomorph 新異形 在《異形：聖約》出現的異形物種，蒼白的顏色和灰色皮膚，外觀略帶點透明。牠有尖銳的尾部，頭部擁有一副鋒利的骨質尖刺，可以幫助牠們從背脊骨穿出，而下巴在關閉時口部幾乎是看不見的。

Neomorph新異形