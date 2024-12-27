異空感應｜今晚大結局 陳曉華孖陳家樂親身上陣拍激流戲

陳曉華（Hera）夥拍陳家樂的無綫劇《異空感應》，今晚 8 時 30 分播出大結局，在昨晚（26 日）播出的第 24 集，劇情出現大反轉！自Duncan（阮浩棕飾）離世後，網民將Big Boss矛頭指向可嵐（陳曉華飾）師兄兼好友小寶（何遠東飾），更有網民發揮想像力指小寶應是首個單元「強拍個案」中消失了的的士司機的兒子！不過正當網民覺得答案呼之欲出時，小寶竟成為新連環殺手的槍下亡魂。 自劇集開播以來，何遠東在劇中一直是舒緩氣氛的搞笑擔當，即使多番向可嵐示愛失敗，仍決定以活潑開朗的狀態與可嵐相處下去，不過在結局篇，其角色出現了戲劇性變化，父親突然破產令他大受打擊之餘，可嵐亦未有將與Dr. Fong（陳家樂飾）拍拖的消息告知小寶，亦使這對死黨一度鬧僵，幸好「口硬心軟」的小寶很快便原諒可嵐，並陪伴可嵐尋找失蹤了的 Dr. Fong；可惜就在二人四出調查期間，小寶成了可嵐替死鬼，可嵐則背上殺人之罪落荒而逃。

網民想起《降魔的》經典一幕 何遠東連續兩集表現亮眼，尤以在警局門口與曉華鬥氣場面，及死後「顯靈」鼓勵可嵐兩幕最有記憶點。在警局門口一場，可嵐為了氹回小寶，不斷叫他「哥哥」、「哥哥」，令對可嵐恍榔樹一條心的小寶開心到爆炸，嘴角一再顯露藏不住的春風，但礙於面子又要扮厭惡，甚有喜劇。何遠東接受訪問時，透露場口是他主動提議曉華叫阿哥，並笑言受監製王心慰（Amy姐）所託要好好照顧曉華，何遠東稱：「哥前哥後係我哋現場夾嘅，因為我知道之後要死，咁要呢兩個人冰釋前嫌咗，後面場口先會感動。雖然同Hera係第一次合作，但好感謝佢都好相信我，我就叫佢大膽啲試吓加嘢，好彩 Amy姐都收貨，Amy姐交得個角色畀我，佢只係同我講，要好好照顧Hera。」何遠東又笑言自己「死得好」，並稱：「成個動作一Take過，我好開心呀，真係自己做㗎嘛！」至於顯靈部分，不少網民想到何遠東在《降魔的》經典一幕，對此他亦有同感，並謂收到劇本後給予自己的功課，是絕對不能哭：「因為我知道陳曉華一定喊到豬頭咁，佢最後亦一 如所料喊到變咗豬頭。」