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娛樂
2024-12-25 17:00:00

異空感應︱阮浩棕未敢寄望攞演技獎 望莫負「上等孫」之名

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講到啲施虐者，Duncan啲狠樣出晒嚟。

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昨晚播出的一集《異空感應》，深受網民喜愛的可憐人Duncan(阮浩棕飾)被真正Big Boss(李頊珩飾)殺死，壯烈犧牲，不少網民大呼心痛及難以接受。對於表現出色，被指是今年頒獎禮男飛躍、甚至是男配大熱的阮浩棕，昨晚一集全方位展現多元演技尤其臨終前虛弱地但又努力地微笑著吐出的最後一句：「我好攰」，及表示最後心願是「同成家人齊齊整整咁食飯」的一句，更點燃了觀眾的不捨情緒。

Duncan的悲劇人生、配以願意體恤及原諒別人的大方性格，難怪獲網民洗版式留言悼念：「過往tvb劇或者日本動漫有冇登勤咁慘嘅角色出現過」、「睇一個識做戲嘅人做戲，好舒服」、「嚟緊可以留意多啲Duncan啲戲」、「算唔算tvb最悲慘角色十大之一」、「莊定勤 壯絕嘅長眠」、「Duncan 一生坎坷」、「依家未嘗唔係解脫 只係早死得太慘烈」。

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Duncan身負重傷時，都依然只係記掛住啲證據。 阮浩棕呢場戲真的好精彩。 不少網民懷念Duncan開劇初期開朗、活潑又善良的樣子。

角色成功入屋，阮浩棕大表感恩，謙稱自己「尚有很多進步空間」，並謂不敢寄望任何演技獎項。阮浩棕接受tvb.com訪問時，笑言劇集播出後多了不少熱情市民叫他Duncan及追問他劇情發展。談到之前曾批評阮浩棕戲屎的阮爸爸(阮惠源)這次有何評價，開心：「爸爸今次真係有讚我喇，佢睇咗我演出話我做得好，同我講話：『個仔終於識做戲喇』。」

之前曾表示希望搣甩「上等人(梁舜燕)個孫」稱號的阮浩棕，坦言今時今日有了新的想法，並希望能對得住這個身份：「我依家冇諗太多喇，當然以前會唔想人哋淨係記得我呢個身份，反而依家接受咗。最近《異空》出街，好多人認識咗Duncan，亦因為呢個角色認識到阮浩棕，但到最後好多人都係叫番我『上等孫』。呢一刻我會為呢個身份自豪，亦覺得更加想要對得住呢個身份；嫲嫲在生時成日讚我做得好，好想對得住佢嘅讚賞。」

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