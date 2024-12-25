異空感應︱阮浩棕未敢寄望攞演技獎 望莫負「上等孫」之名

昨晚播出的一集《異空感應》，深受網民喜愛的可憐人Duncan(阮浩棕飾)被真正Big Boss(李頊珩飾)殺死，壯烈犧牲，不少網民大呼心痛及難以接受。對於表現出色，被指是今年頒獎禮男飛躍、甚至是男配大熱的阮浩棕，昨晚一集全方位展現多元演技，尤其臨終前虛弱地但又努力地微笑著吐出的最後一句：「我好攰」，及表示最後心願是「同成家人齊齊整整咁食飯」的一句，更點燃了觀眾的不捨情緒。

Duncan的悲劇人生、配以願意體恤及原諒別人的大方性格，難怪獲網民洗版式留言悼念：「過往tvb劇或者日本動漫有冇登勤咁慘嘅角色出現過」、「睇一個識做戲嘅人做戲，好舒服」、「嚟緊可以留意多啲Duncan啲戲」、「算唔算tvb最悲慘角色十大之一」、「莊定勤 壯絕嘅長眠」、「Duncan 一生坎坷」、「依家未嘗唔係解脫 只係早死得太慘烈」。