異空感應︱阮浩棕未敢寄望攞演技獎 望莫負「上等孫」之名

昨晚播出的一集《異空感應》，深受網民喜愛的可憐人Duncan(阮浩棕飾)被真正Big Boss(李頊珩飾)殺死，壯烈犧牲，不少網民大呼心痛及難以接受。對於表現出色，被指是今年頒獎禮男飛躍、甚至是男配大熱的阮浩棕，昨晚一集全方位展現多元演技，尤其臨終前虛弱地但又努力地微笑著吐出的最後一句：「我好攰」，及表示最後心願是「同成家人齊齊整整咁食飯」的一句，更點燃了觀眾的不捨情緒。
Duncan的悲劇人生、配以願意體恤及原諒別人的大方性格，難怪獲網民洗版式留言悼念：「過往tvb劇或者日本動漫有冇登勤咁慘嘅角色出現過」、「睇一個識做戲嘅人做戲，好舒服」、「嚟緊可以留意多啲Duncan啲戲」、「算唔算tvb最悲慘角色十大之一」、「莊定勤 壯絕嘅長眠」、「Duncan 一生坎坷」、「依家未嘗唔係解脫 只係早死得太慘烈」。
角色成功入屋，阮浩棕大表感恩，謙稱自己「尚有很多進步空間」，並謂不敢寄望任何演技獎項。阮浩棕接受tvb.com訪問時，笑言劇集播出後多了不少熱情市民叫他Duncan及追問他劇情發展。談到之前曾批評阮浩棕戲屎的阮爸爸(阮惠源)這次有何評價，他開心說：「爸爸今次真係有讚我喇，佢睇咗我演出話我做得好，同我講話：『個仔終於識做戲喇』。」
之前曾表示希望搣甩「上等人(梁舜燕)個孫」稱號的阮浩棕，坦言今時今日有了新的想法，並稱希望能對得住這個身份：「我依家冇諗太多喇，當然以前會唔想人哋淨係記得我呢個身份，反而依家接受咗。最近《異空》出街，好多人認識咗Duncan，亦因為呢個角色認識到阮浩棕，但到最後好多人都係叫番我『上等孫』。呢一刻我會為呢個身份自豪，亦覺得更加想要對得住呢個身份；嫲嫲在生時成日讚我做得好，好想對得住佢嘅讚賞。」