異空感應｜阮浩棕生日百無禁忌拍入院戲曬胸肌 陳家樂即興「鹹豬手」嚇窒陳曉華

由王心慰（Amy姐）監製，戴德廣編審的TVB新劇《異空感應》，演員有陳家樂、陳曉華、阮浩棕、譚凱琪、何遠東、魯振順、文雪兒、龔慈恩、陳嘉輝、彭翔翎等，劇集自播出以來，男女主角顏值一直贏盡正評，不知是否「靚仔大晒」，連帶陳家樂及阮浩棕似是疑非的Hehe情亦大受歡迎，有網民更笑言陳曉華才是第三者。為了回饋觀眾，家樂與阮浩棕本周初期大派福利，除了齊齊玩健身曬肌，其中一幕阮浩棕為家樂按摩的戲份，阮浩棕的驚人老鼠仔及家樂的搞笑「深呼吸」反應均相當搶戲，加上老戲骨文雪兒「嚇到眼凸」的搞笑表情，為緊張劇情增添不少輕鬆惹笑元素。

阮浩棕： 娛樂圈真係好黑暗呀！ 原來家樂與阮浩棕唔止三角戀咁簡單，昨晚劇情講到Duncan（阮浩棕飾）之前因為一個舉手之勞，竟令神經質女子Candy（丁樂鍶飾）瘋狂愛上自己，Candy除了在Duncan活動範圍失驚無神老是常出現，到處聲稱是Duncan女朋友外，還騷擾到Duncan身邊人；Duncan忍無可忍下決定攤牌，豈料因而刺激Candy情緒、發晒癲大聲吼叫兼玩自殘，混亂間Duncan遭意外刺傷送院。在Duncan留院接受治療期間，由於要包紮傷口關係未能扣上上衣鈕扣，以致內裏的超結實胸肌若隱若現，加上阮浩棕自身的高顏值，成功在網絡引發熱議，網民除留言：「你咁大隻得唔得？」，更以「大波波」形容阮浩棕，相當搞笑。

談到醫院場口，阮浩棕在IG透露是女PA即場雀躍地轉達導演要求指要「解開啲鈕」，並透露由於拍攝當日「撞正生日」，故獲同場的家樂及曉華送上蛋糕慶祝，豈料期間竟有人伸出魔掌，令他大嘆：「娛樂圈真係好黑暗呀！」觀乎阮浩棕上載的短片，伸出鹹豬手的真兇是陳家樂！只見陳家樂全程笑住為阮浩棕寬衣解帶，阮浩棕無奈地任人魚肉的同時，陳曉華則嚇至掩晒眼。問到有圈中「隱藏版大隻仔」稱號的阮浩棕拍攝前有否刻意操胸，他透露於開劇前已接獲Amy姐order要練大隻，並花了約一個月時間日日做gym build肌，阮浩棕更乘機賣關子謂：「我之所以要練大隻，係同Duncan嘅背景有關，大家繼續追落去就知架喇。」

丁樂鍶做變態戀愛 腦獲讚好戲 至於飾演「變態戀愛腦」的丁樂鍶（Janice），揮灑自如的癲喪特寫鏡頭吸引關注，網民更封她為「趙希洛2.0」。Janice於2009年藝訓班畢業後即憑《美女廚房》中的「美味天使」腸粉身分備受觀眾熟悉，入行多年亦曾參與過不少劇集拍攝，當中較突出的除有《殺手》中的兔女郎，還有《旁觀者》中的超不負責任Mk妹媽咪。這次Janice再度突破自己飾演「變態愛情腦」，對此Janice接受tvb.com訪問時，一再感恩Amy姐看到她「不為人知」的一面：「我由細到大都係古古怪怪、有少少神經質嘅，估唔到Amy姐會留意到，好多謝佢夠膽用我演啲咁有發揮、又得意嘅角色，我之前真係好少有機會講咁多對白。」

談到拍攝難忘事，Janice笑言是「深愛阮浩棕」：「有時同阮浩棕對戲，會Feel到佢對我嗰種厭棄，一望到咁樣我就有啲驚，覺得自己好難愛上呢個人，加上我哋拍之前完全唔識大家，所以成件事並唔係想像中咁簡單，我最後唯有打畀張達明老師嗌救命，佢就教咗我一啲快速投入角色嘅方法。（點解會搵張達明？）之前Join過佢嘅演技班，佢喺我心目中係師父，佢真係好似爸爸咁，就算個Course完咗，你有咩問題佢都好Welcome你打去問佢。」Janice續指造型上「愛的紋身」及刀疤，也是難度所在，皆因相當花時間及功夫：「拍嗰時天氣都幾乾燥，著長袖衫會好易整甩個妝，所以要不停邊拍邊補；同埋因為啲刀疤要用風筒吹乾，所以都會流血同爆拆。仲有就係啲刀疤要Keep住相同嘅數量啦，有時都要謹記住同提番個化妝師。」