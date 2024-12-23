異空感應｜陳曉華首公開金口恨唱劇集歌曲 為阮浩棕打入10強眼濕濕

無綫劇集《異空感應》今日於荃灣舉行記者會，陳曉華(Hera)、阮浩棕、譚凱琪、何遠東和文雪兒等一眾演員，聯同孫漢霖和監製王心慰齊齊現身與觀眾見面。除了孫漢霖首度公開獻唱主題曲《遇感》，陳曉華繼早前在馬來西亞的TVB宣傳活動獻唱楊千嬅的《假如讓我說下去》後，在香港首次開金口唱劇集的片尾曲《消失的你》。
陳曉華首次在台上獻唱劇集曲，她表示希望未來有更多機會可以唱到主題曲，笑謂開始很緊張，去到中間已經比較放鬆，因為自己唱出了「邢可嵐」的心情。
劇集於本周進入結局周，陳曉華和阮浩棕憑劇集打入《萬千星輝頒獎禮2024》飛躍進步男女藝員、最佳男配角，以及馬來西亞最喜愛女主角提名，演技備受肯定。
感激王心慰
陳曉華與阮浩棕受訪時多次向監製王心慰表達謝意。阮浩棕表示王心慰自2020年起多次找他演不同劇集，而且安排的角色也是愈來愈重要，非常感謝對方的提攜和栽培。他指《異空感應》是一個很難演的劇本，但對方仍很信任他，所以自己無論如何也要不停多謝她，對方給了很大的恩，更直言「如果冇Amy姐(王心慰)就唔會有阮浩棕」。
演繹不同的陳曉華
陳曉華聞言表示自己也不相信自己可以處理今次的角色，自己每次演完一場戲之後，對方都不停給予鼓勵，更指王心慰是她的吉祥物。她說︰「因為佢搵完我演邢可嵐 之後，我呢兩年都冇停過。我係好多謝Amy姐用我！」她表示很幸運可以入圍角逐女飛躍、而且又憑《巾幗梟雄之懸崖》入圍女配角，「一路以嚟，唔係佢哋俾機會，我都冇機會去練習、學習，去進步，所以好多謝監製們俾機會。」她提到拍完《異空感應》之後，相隔半年便拍《巾幗梟雄之懸崖》，已經可以讓人看到她的不同。
陳曉華談阮浩棕眼濕濕
提到今次劇集反應口碑非常好，兩位的表現亦獲觀眾大讚，陳曉華表示要歸功於劇本，阮浩棕坦言很開心劇集獲不錯的迴響，又成功引來大家討論，得到這麼觀眾支持，已經覺得贏咗。
問到陳曉華最想拿哪一個獎，她反而希望大家可以留在家中看電視，因為最後幾集是她演得最刻骨銘心，所以很想觀眾可以在家欣賞她的演出。她坦言無論自己憑《異空》或《巾幗4》兩劇拎獎，都會感到高興，亦相信身邊的人都為她開心，但自己最想是阮浩棕獲獎。她更忍不住眼濕濕說︰「唉！我好想喊……因為我知佢好努力，知佢好大壓力！我唔講啦……依家出來效果係比想像中好，佢都辛苦咗好耐，唉！呢套劇大家都好辛苦，因為拍呢套戲真係好多困難。」