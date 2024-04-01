異鄉追夢人之歌《一起寂寞》 為香港站演唱會預熱 邱鋒澤邀蕭敬騰師妹艾薇合唱(有片)

《一起寂寞》走搖滾曲風，來自新加坡的邱鋒澤，以及來自馬來西亞的艾薇兩位異鄉人，到台灣發展演藝事業的心聲，他們為了唱歌事業，隻身走到他方追夢，孤獨與寂寞是必然的副產品。邱鋒澤直言離開家鄉的親人朋友追夢，難免會有寂寞的時候：「但是當你知道，這條路上有人跟你一起打拼，便不會感到那麼寂寞了。」艾薇亦說道：「那時候聊到歌詞的方向時，我們就聊到大家都是從異鄉來台灣打拼，對我來說鋒澤哥是很好的前輩，對於在外打拼也很有共鳴，因此想延伸這個概念到歌詞裡。」

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