異鄉追夢人之歌《一起寂寞》 為香港站演唱會預熱 邱鋒澤邀蕭敬騰師妹艾薇合唱(有片)

九澤CP/五堅情團長邱鋒澤，早前宣布4月再度來港舉行《九澤CP 愛在你身邊 LOVE GAME》香港站 ，即令fans興奮不已。邱鋒澤近日推出新歌《一起寂寞》，並邀得蕭敬騰師妹艾薇合唱，9日獲得近62萬點擊率，是他來港開show前送給樂迷的小禮物。
《一起寂寞》走搖滾曲風，來自新加坡的邱鋒澤，以及來自馬來西亞的艾薇兩位異鄉人，到台灣發展演藝事業的心聲，他們為了唱歌事業，隻身走到他方追夢，孤獨與寂寞是必然的副產品。邱鋒澤直言離開家鄉的親人朋友追夢，難免會有寂寞的時候：「但是當你知道，這條路上有人跟你一起打拼，便不會感到那麼寂寞了。」艾薇亦說道：「那時候聊到歌詞的方向時，我們就聊到大家都是從異鄉來台灣打拼，對我來說鋒澤哥是很好的前輩，對於在外打拼也很有共鳴，因此想延伸這個概念到歌詞裡。」
▼《一起寂寞》MV▼
新歌MV以劇情形式拍攝，他說：「以往拍攝都是對咀為主，這次想給大家一些驚喜，嘗試以往沒做過的挑戰，以全劇情的方式直接表達歌曲概念。」MV中，邱鋒澤飾演傻氣十足的速遞員，艾薇則是宅女購物狂，兩人因為多次送貨、收件的過程而認識，艾薇不時送上小禮物為他打氣，淡淡的生活情節，看似平凡不過的事都在默默為追夢人彼此療癒。