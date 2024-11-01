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娛樂
2024-11-01 19:00:48

當四葉草碰上劍尖時｜眾演員相隔21年重聚 2R兩姊妹保養得宜顏值極高

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2003年偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》勾起大家不少回憶。

2003年偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》勾起大家不少回憶。

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《當四葉草碰上劍尖時》是TVB2003年播出的青春偶像劇，當時這套劇找來不少年輕面孔擔正，包括黎諾懿、李日朗、黃婉佩（Race)、唐詩詠等，轉眼間劇集已播出超過21年，日前，Race 從新加坡返港，《四葉草》的一眾演員就趁萬聖節食個lunch 好好重聚。 

昨日（31日），戴夢夢在社交網貼出多張相片，她寫道：「Surprise Happy Halloween.難得Race回港，四葉草21周年聚會，真是非常之開心！眨眨眼睛我們都變中年了，但是我們還是和以往一樣雞啄唔斷，好像還有很多很多事要同彼此分享，我們要好好珍惜這段友誼，多見面，永存在心中。兩小時的聚會真的不夠，今次我們尚欠NatalieElaineKellySam 、雨陽、嘉樂、Edmond，下次我們真的要好好聚一晚！」戴夢夢更透露飯聚是由黎諾懿埋單，非常開心。 

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《當四葉草碰上劍尖時》演員相隔21年重聚 。 2R兩姊妹保養得宜，顏值極高 。 聚會由黎諾懿埋單，非常闊綽。

黎諾懿亦有帖文興奮表示：「有冇勾起大家嘅回憶？大家有冇睇過《當四葉草碰上劍尖時》，對我來說，四葉草係其中一部拍得最開心嘅電視劇很懷念，當時跟大家一齊冒險一齊為夢想衝刺，今日大家各自發展，希望有日，我們會以某一個組合同時出現。」而好友姚子羚亦留言說出網民的心聲：「快啲諗下點樣重組啦黎監製」。久未露面的Race從新加坡返港，還孖家姐黃婉君（Rosanne）一同出席，相中見Race 以米白色西裝褸配白褲示人，打扮簡約，充滿貴氣，而而Rosanne則頭戴紅色cap帽，穿上迷你百褶裙，大曬美腿，依然青春。網民都大讚兩姊妹保養得宜，如吃了防腐劑一樣。現年42歲的Race 2016年與富商David Loh結婚，其後育有一女一子，婚後的Race 生活無憂，但她就未有放棄事業，與老公及三妹黃婉球（Rhonda）成立房地產的app，去年更在美國紐約上市，搞得有聲有色。

戴夢夢、李日朗 一眾網民都指「回憶返晒嚟」，並表示期待他們再度合作。 各人有不同的發展。 黎諾懿、Race當年是《當四葉草碰上劍尖時》主角之一。 《當四葉草碰上劍尖時》

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