疑似姚焯菲性感照流出 18歲緋聞男友原是籃球健將

現年15歲的姚焯菲(Chantel)，早前被人在網上公開向她追討200元，Chantel的經理人當時指追債事件只是朋友之間開玩笑，Chantel沒有欠債問題。不過，有指這名「債主」是Chantel的男友，未幾網上便流出多張她與男友的合照，其中一張更寫了「happy one year」，似是拍拖已有一年。

疑似性感照流出

網上有人爆料稱Chantel的男友名叫Marcus Kwok，二人透過朋友認識，男方在大窩口居住，同樣是讀國際學校，年齡為18歲，熱愛打籃球。爆料人更貼出不少出自Marcus社交平台的短片及照片，除了有二人同遊樂園及戴上同款手繩的照片外，當中亦有疑似Chantel穿上白色吊帶內衣的自拍照。該短片上面打有「My naughty girl」的字眼，而相中女子所用的手機殼，與Chantel去年初使用的一樣。此外，男方亦上載了一張即棄拖鞋照片，更標籤了Chantel的IG帳號，留言謂︰「Ur slippers are still here(你對拖鞋仍在)」令人無限聯想。